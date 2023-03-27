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Відсьогодні в Києві змінено час продажу алкогольних напоїв

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Відсьогодні в Києві змінено час продажу алкогольних напоїв
Час продажу алкогольних напоїв у магазинах Києва подовжено
фото з відкритих джерел

Подовження часового проміжку, коли можна продавати алкоголь, допоможе столичному бізнесу

Із 27 березня у Києві алкогольні напої в магазинах і торговельних мережах дозволять продавати з 11:00 до 21:00. Відповідне рішення було ухвалено Радою оборони міста Києва, повідомляє пресслужба КМДА.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, таке рішення «допоможе столичному бізнесу, а також сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів, запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції».

Раніше продаж алкогольних виробів у магазинах був дозволений із 11:00 до 19:00.

Нагадаємо, що із 26 березня у столиці скорочено час комендантської години. Вона триватиме з 00:00 до 05:00. 

У зв’язку з цим громадський транспорт у столиці працюватиме довше.

Оприлюднено графік роботи метрополітену.

До слова, із 1 квітня у Києві відновлює роботу станція метро «Гідропарк» для пасажирів.

Теги: Київ алкоголь магазин КМДА комендантська година

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