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Масований обстріл Білопілля, 423 снаряди по Херсонщині: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масований обстріл Білопілля, 423 снаряди по Херсонщині: ситуація в регіонах
За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Запоріжжя
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

По Нікополю ворог вдарив з безпілотника тричі за день

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – один обстріл із артилерії, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили масований обстріл з різних видів зброї по території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад.

Білопільська громада: масовано обстріляно м. Білопілля: здійснено авіаційний удар, обстріл з РСЗВ «Град»  та із ствольної артилерії.

Внаслідок обстрілу м. Білопілля загинуло двоє, поранено семеро людей. Зруйновано адміністративну будівлю,  будівлю школи, житловий будинок; пошкоджено 4 п’ятиповерхові будинки, чотири двоповерхові будинки, вісім приватних будинків, гуртожиток.

Ворожбянська громада: по м. Ворожба здійснено обстріл з РСЗВ, внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Травмовано одну людину.

Річківська громада: в с. Вири здійснено авіаційний удар та удар БпЛА дрон-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, будівлю Укрпошти. Зруйновано 3-х поверхову будівлю школи. По с. Річки здійснено артилерійський обстріл, внаслідок якого пошкоджено шість приватних житлових будинків, адміністративну будівлю та будівлю Річківської гімназії.

Миколаївська селищна громада: по ангару тракторної бригади агрофірми здійснено авіаційний удар.  Пошкоджено ангар тракторної, 3 одиниці тракторної техніки. Сталася пожежа на площі близько 500 квадратних метра.

Дніпропетровщина

Вчора через ворожий обстріл Нікополя постраждав 73-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. По місту ворог вдарив з безпілотника тричі за день.

Окрім Нікополя, під прицілом російської армії були Червогогригорівська та Мирівська громади, що на Нікопольщині. Агресор гатив з важкої артилерії.

Цієї ночі російська армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Один Shahed військові з повітряного командування «Схід» збили. Є влучання БпЛА. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки з'ясовуються.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Чарівне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Червоне, Кам'янське, Оріхів, Преображенка, Гуляйпільське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Білогір'я, Полтавка, Темирівка, Червона Криница, Степове.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв із мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Морозова Долина, Стрілеча, Глибоке, Красне, Тернова, Стариця, Землянки, Крейдянка, Вільхуватка, Шев’яківка, Амбарне і Бологівка.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв з артилерії райони Гряниківки, Куп’янська, Крохмального, Табаївки.

Вчора вдень ворог обстріляв прикордонне с. Морозова Долина Богодухівського району. Значно пошкоджено два приватних будинки, село знеструмлено.

Також вчора з мінометів ворог обстріляв с.Басове Богодухівського району, пошкоджено господарчі споруди фермерського господарства та ЛЕП. Без постраждалих. У лісосмузі біля с. Григорівка Куп'янського району на міні підірвався 46-річний чоловік. Загинув на місці.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігає свою військову присутність. Протягом доби безуспішно намагався прорвати оборону наших військ поблизу Макіївки.

Обстріляв з артилерії райони Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Невського, Піщаного і Білогорівки.

Пересувні пункти оформлення і видачі паспорта РФ гастролюють містами та селами окупованої Луганщини. Місцева окупаційна влада заздалегідь сповіщає громадян про місце та час прибуття пересувного пункту, а також допомагає у перекладі документів. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

За минулу добу по області 30 обстрілів — авіаудари (тип ракет не встановлено), авіаудар «НКРС», РСЗВ «Ураган»,  РСЗВ «Град», артилерія, танк.

Постраждалі населені пункти: с.Времівка, Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Гірник, Торецьк, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, с. Новоалександрівка, с. Іванівське, с. Бердичі, c. Сєверне, Красногорівка.

Пошкоджено об’єктів – 54 (33 – житлових будинки (з них 10 – багатоквартирних), 5 цивільних автомобілів, 2 трактори, 3 цистерни, магазин, дитяча лікарня, будівля «Центру бездомних осіб». По області за добу –  троє людей загинуло, п’ятеро поранених.

Одещина

Вчора ввечері ворог намагався атакувати область російськими винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Силами та засобами протиповітряної оборони збито обидві керовані авіаційні ракети. Жертв та руйнувань не має.

Миколаївщина

Вчора вдень ворог двічі завдавав мінометних обстрілів по акваторії Дніпро-Бузького лиману Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

Місто Херсон, Бериславський та Херсонський райони щоденно потерпають від обстрілів з боку російської армії. За минулу добу противник здійснив 74 обстріли, випустивши 423 снаряди з важкої артилерії та «Градів».

Херсон ворог обстріляв чотири рази. 12 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад. Одна людина загинула.

Російські війська вкотре обстріляли Корабельний район міста. Домівки херсонців зачепило уламками боєприпасів. Також ворог вдарив по Херсонському обласному кардіоцентру. Російський снаряд поцілив прямо у стіну, пошкодив газову трубу, кабінети, вікна.

Також армія РФ обстріляла Берислав. Ворог частково зруйнував адміністративну будівлю, поцілилив у житловий будинок, краєзнавчий музей та місцеву редакцію газети, також снаряди падали на територію парку та церкви. З деокупованої території області евакуйовано 87 осіб.

Як повідомлялося, російські окупанти вночі 24 березня атакували Сумську область винищувачами Су-35, випустили понад 10 керованих авіабомб.

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