Масований обстріл Білопілля, 423 снаряди по Херсонщині: ситуація в регіонах

По Нікополю ворог вдарив з безпілотника тричі за день

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – один обстріл із артилерії, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили масований обстріл з різних видів зброї по території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад.

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Білопільська громада: масовано обстріляно м. Білопілля: здійснено авіаційний удар, обстріл з РСЗВ «Град» та із ствольної артилерії.

Внаслідок обстрілу м. Білопілля загинуло двоє, поранено семеро людей. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджено 4 п’ятиповерхові будинки, чотири двоповерхові будинки, вісім приватних будинків, гуртожиток.

Ворожбянська громада: по м. Ворожба здійснено обстріл з РСЗВ, внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Травмовано одну людину.

Річківська громада: в с. Вири здійснено авіаційний удар та удар БпЛА дрон-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, будівлю Укрпошти. Зруйновано 3-х поверхову будівлю школи. По с. Річки здійснено артилерійський обстріл, внаслідок якого пошкоджено шість приватних житлових будинків, адміністративну будівлю та будівлю Річківської гімназії.

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Миколаївська селищна громада: по ангару тракторної бригади агрофірми здійснено авіаційний удар. Пошкоджено ангар тракторної, 3 одиниці тракторної техніки. Сталася пожежа на площі близько 500 квадратних метра.

Дніпропетровщина

Вчора через ворожий обстріл Нікополя постраждав 73-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. По місту ворог вдарив з безпілотника тричі за день.

Окрім Нікополя, під прицілом російської армії були Червогогригорівська та Мирівська громади, що на Нікопольщині. Агресор гатив з важкої артилерії.

Цієї ночі російська армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Один Shahed військові з повітряного командування «Схід» збили. Є влучання БпЛА. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки з'ясовуються.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Чарівне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Червоне, Кам'янське, Оріхів, Преображенка, Гуляйпільське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Білогір'я, Полтавка, Темирівка, Червона Криница, Степове.

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Надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв із мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Морозова Долина, Стрілеча, Глибоке, Красне, Тернова, Стариця, Землянки, Крейдянка, Вільхуватка, Шев’яківка, Амбарне і Бологівка.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв з артилерії райони Гряниківки, Куп’янська, Крохмального, Табаївки.

Вчора вдень ворог обстріляв прикордонне с. Морозова Долина Богодухівського району. Значно пошкоджено два приватних будинки, село знеструмлено.

Також вчора з мінометів ворог обстріляв с.Басове Богодухівського району, пошкоджено господарчі споруди фермерського господарства та ЛЕП. Без постраждалих. У лісосмузі біля с. Григорівка Куп'янського району на міні підірвався 46-річний чоловік. Загинув на місці.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігає свою військову присутність. Протягом доби безуспішно намагався прорвати оборону наших військ поблизу Макіївки.

Обстріляв з артилерії райони Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Невського, Піщаного і Білогорівки.

Пересувні пункти оформлення і видачі паспорта РФ гастролюють містами та селами окупованої Луганщини. Місцева окупаційна влада заздалегідь сповіщає громадян про місце та час прибуття пересувного пункту, а також допомагає у перекладі документів. Ситуація в області залишається складною.

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Донеччина

За минулу добу по області 30 обстрілів — авіаудари (тип ракет не встановлено), авіаудар «НКРС», РСЗВ «Ураган», РСЗВ «Град», артилерія, танк.

Постраждалі населені пункти: с.Времівка, Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Гірник, Торецьк, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, с. Новоалександрівка, с. Іванівське, с. Бердичі, c. Сєверне, Красногорівка.

Пошкоджено об’єктів – 54 (33 – житлових будинки (з них 10 – багатоквартирних), 5 цивільних автомобілів, 2 трактори, 3 цистерни, магазин, дитяча лікарня, будівля «Центру бездомних осіб». По області за добу – троє людей загинуло, п’ятеро поранених.

Одещина

Вчора ввечері ворог намагався атакувати область російськими винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Силами та засобами протиповітряної оборони збито обидві керовані авіаційні ракети. Жертв та руйнувань не має.

Миколаївщина

Вчора вдень ворог двічі завдавав мінометних обстрілів по акваторії Дніпро-Бузького лиману Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

Місто Херсон, Бериславський та Херсонський райони щоденно потерпають від обстрілів з боку російської армії. За минулу добу противник здійснив 74 обстріли, випустивши 423 снаряди з важкої артилерії та «Градів».

Херсон ворог обстріляв чотири рази. 12 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад. Одна людина загинула.

Російські війська вкотре обстріляли Корабельний район міста. Домівки херсонців зачепило уламками боєприпасів. Також ворог вдарив по Херсонському обласному кардіоцентру. Російський снаряд поцілив прямо у стіну, пошкодив газову трубу, кабінети, вікна.

Також армія РФ обстріляла Берислав. Ворог частково зруйнував адміністративну будівлю, поцілилив у житловий будинок, краєзнавчий музей та місцеву редакцію газети, також снаряди падали на територію парку та церкви. З деокупованої території області евакуйовано 87 осіб.

Як повідомлялося, російські окупанти вночі 24 березня атакували Сумську область винищувачами Су-35, випустили понад 10 керованих авіабомб.