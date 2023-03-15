Миколаївщина під мінометним обстрілом, пожежі на Дніпропетровщині: ситуація в регіонах

На Донеччині пошкоджені шість приватних будинків. Одна людина поранена

Ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сумщина

Вночі – обстріл зі ствольної артилерії Зноб-Новгородської громади − шість прильотів. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли територій трьох громад: Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської. Було зафіксовано 6 ворожих обстрілів з різних видів зброї − 51 «прильот»/постріл.

Середино-Будська громада: зранку з гелікоптера здійснено ракетний обстріл (5 приходів) околиць міста Середина-Буда. Обстрілом пошкоджений приватний житловий будинок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Білопільська громада: протягом дня по території громади росіяни стріляли з АГС, мінометів та артилерії. Шалигинська громада перебувала під артобстрілом з САУ − 7 прильотів.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Кам'янське, Гуляйполе, Новоандріївка, Преображенка, Ольгівське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Запорізьке, Новоіванівка, Білогір'я, Оріхів, Степове, Малі Щербаки, Павлівка.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Дніпропетровщина

Вчора від ранку до самого вечора ворог обстрілював Нікопольщину. Атакував район важкою артилерією та БпЛА. Потерпали Покровська, Нікопольська та Марганецька громади. Минулося без постраждалих.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пошкоджень зазнали підприємства та будинки. У Покровській громаді через обстріл загорілися господарська споруда та авто. Пожежу рятувальники загасили. Пошкоджені магазин та приватне підприємство, 10 будинків та 5 господарських споруд, мікроавтобус, автівки. Побиті газопроводи та лінії електропередач.

У Нікополі пошкоджене приватне підприємство і 6 будинків. У Марганецькій громаді наслідки обстрілів ще з’ясовуються. Вчора вдень над Дніпропетровщиною збито ворожий безпілотник.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони 15 населених пунктів. Серед них - Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне та Бологівка.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти здійснили артилерійські обстріли 4 населених пунктів вздовж лінії зіткнення: Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Крохмальне.

Протягом дня ворог масовано обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини, підприємств, медичного закладу, а також житлові будинки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вчора у м. Вовчанськ снаряд влучив у автомобіль, 55-річна жінка, що була в машині, загинула на місці. 47-річний водій отримав осколкові поранення, госпіталізований.

Також вчора обстрілами були пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури у с. Колодязне Куп'янського району. Загинув 42-річний цивільний чоловік.

У смт Дворічна осколкове поранення отримав 58-річний цивільний чоловік. Надали медичну допомогу на місці.

У с. Вовчий Яр Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався 53-річний тракторист. Госпіталізований з осколковими пораненнями у стані середньої тяжкості.

Луганщина

Протягом попередньої доби росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки.

Росіяни здійснили артилерійські обстріли семи населених пунктів Луганської області. Це – Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка, Золотарівка та Червонопопівка. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Опівночі – обстріл Костянтинівки. Тип озброєння встановлюється. Пошкоджені 6 приватних будинків. Одна людина поранена.

Сьогодні зранку – обстріл з РСЗВ с.Галицінівка Новогродівської ТГ. Пошкоджено будівлю школи. Без постраждалих.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вчора ворог застосовував ракети (тип не встановлено), «Х-58», міномет, артилерію, РСЗВ «Град»; здійснив авіаудар «НКРС», авіаудар (тип ракети не встановлено), ЗРК «С-300».

Обстріляні Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Курахове, с.Дачне, с.Времівка, с.Орлівка, смт Велика Новосілка, с.Олександро-Шультине, с.Сєверне, с.Причистівка, с.Званівка.

Пошкоджено 19 житлових будинків (з них 10 – багатоповерхівки), будівля «ТОВ Сади Донбасу», дитсадок, два цивільних автомобіля, приміщення «Ощадбанку», музей, 2 офісних приміщення. По області за добу одна людина загинула, 16 поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

Минулої доби обстрілів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Михайлівка, Качкарівка, Веселе, Іванівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Берегове та місто Херсон.

Противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 396 снарядів з важкої артилерії та «Градів». Місто Херсон ворог обстріляв сім разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, територію підприємства. 4 людини дістали поранення.

Ворог обстріляв Свято-Миколаївський храм у районі Нафтогавані в Херсоні. З деокупованої території області евакуйовано 74 особи.

Нагадаємо, триває 385-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього він зосереджував зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках.