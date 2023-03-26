Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Ошукали військових на понад пів мільйона гривень. Кіберполіція викрила шахрайську схему

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ошукали військових на понад пів мільйона гривень. Кіберполіція викрила шахрайську схему
фото: Кіберполіція

Злочинці створили фейковий магазин військової амуніції

У Вінницькій області кіберполіція викрила зловмисників, які виманили у війсткових понад пів мільйона гривень під виглядом продажу в інтернеті військового спорядження. Про це повідомила пресслужба Кіберполіції.

Шахрайську схему організував 19-річний житель Сумщини. Він у соцмережах створив сторінки нібито магазинів військової амуніції. Для правдоподібності хлопець регулярно публікував позитивні відгуки, залишені з фейкових акаунтів. Також він використовував сервіси накрутки підписників і платну рекламу. 

Щоб здійснити покупку, потрібно було повністю оплатити її на банківську картку «продавця». Однак одержавши гроші, зловмисник припиняв спілкування з клієнтами.  

Переписка військового з шахраями
Переписка військового з шахраями
скріншот: Кіберполіція

Зазначається, що він залучив до схеми ще двох жителів Вінниччини. Вони мали оформляти рахунки в різних банках для отримання грошей і подальшого їхнього перерозподілу. 

Попередньо відомо, що зловмисники ошукали 62 громадян – військових та їхніх родичів. Загальна сума збитків сягає понад пів мільйона гривень. 

Правоохоронці провели обшуки в оселях фігурантів у Сумській та Вінницькій областях. Вони вилучили мобільні телефони, планшети та банківські картки.

Шахраям загрожує до восьми років ув’язнення. 

Нагадаємо, що Служба безпеки України ліквідувала шахрайську схему на Одещині. Затримано ділка, який видурював гроші у рідні українських воїнів, що загинули під час повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше повідомлялося, що шахраї виманювали гроші у родичів безвісти зниклих військових.

Теги: гроші магазин військові шахрайство кримінал

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збільшення військової допомоги Україні: Байден вирушає до Канади, деталі
Збільшення військової допомоги Україні: Байден вирушає до Канади, деталі
23 березня, 19:30
Експерт назвав види зброї, які зламають хід війни
Експерт назвав види зброї, які зламають хід війни
22 березня, 13:38
Навчання українських морпіхів
ЗСУ показали, як навчаються морпіхи (фото)
Сьогодні, 04:42

Кримінал

Ошукали військових на понад пів мільйона гривень. Кіберполіція викрила шахрайську схему
Ошукали військових на понад пів мільйона гривень. Кіберполіція викрила шахрайську схему
На Херсонщині окупанти катують тих, хто відмовляється від російського паспорта
На Херсонщині окупанти катують тих, хто відмовляється від російського паспорта
Отруїла екскоханця талієм. Шокуючі подробиці жіночої помсти довжиною в 20 років (відео)
Отруїла екскоханця талієм. Шокуючі подробиці жіночої помсти довжиною в 20 років (відео)
Справа Сенниченка: суд обрав запобіжний захід ще одному учаснику злочинної організації
Справа Сенниченка: суд обрав запобіжний захід ще одному учаснику злочинної організації
Відправила смертельний «подарунок» поштою. Жінка жорстоко помстилася екскоханому
Відправила смертельний «подарунок» поштою. Жінка жорстоко помстилася екскоханому
Суд обрав запобіжний захід учаснику злочинного угруповання Сенниченка
Суд обрав запобіжний захід учаснику злочинного угруповання Сенниченка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Священники Московського патріархату зробили фото з українськими паспортами, але щось пішло не так
15K
Підрив «Північного потоку»: біля газопроводу виявлено загадковий об’єкт
9903
Японський студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського
7247
Влада Німеччини не знає, що робити з автівками українських біженців
7180
«Зеленський – Гітлер». Румунська сенаторка, яка закликала анексувати частину України, знову прославилася
5218
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації

Новини

Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
Вчора, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
Вчора, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
Вчора, 11:23
Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
24 березня, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
24 березня, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
24 березня, 07:00

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту