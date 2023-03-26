Ошукали військових на понад пів мільйона гривень. Кіберполіція викрила шахрайську схему

Злочинці створили фейковий магазин військової амуніції

У Вінницькій області кіберполіція викрила зловмисників, які виманили у війсткових понад пів мільйона гривень під виглядом продажу в інтернеті військового спорядження. Про це повідомила пресслужба Кіберполіції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Шахрайську схему організував 19-річний житель Сумщини. Він у соцмережах створив сторінки нібито магазинів військової амуніції. Для правдоподібності хлопець регулярно публікував позитивні відгуки, залишені з фейкових акаунтів. Також він використовував сервіси накрутки підписників і платну рекламу.

Щоб здійснити покупку, потрібно було повністю оплатити її на банківську картку «продавця». Однак одержавши гроші, зловмисник припиняв спілкування з клієнтами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Переписка військового з шахраями скріншот: Кіберполіція

Зазначається, що він залучив до схеми ще двох жителів Вінниччини. Вони мали оформляти рахунки в різних банках для отримання грошей і подальшого їхнього перерозподілу.

Попередньо відомо, що зловмисники ошукали 62 громадян – військових та їхніх родичів. Загальна сума збитків сягає понад пів мільйона гривень.

Правоохоронці провели обшуки в оселях фігурантів у Сумській та Вінницькій областях. Вони вилучили мобільні телефони, планшети та банківські картки.

Шахраям загрожує до восьми років ув’язнення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що Служба безпеки України ліквідувала шахрайську схему на Одещині. Затримано ділка, який видурював гроші у рідні українських воїнів, що загинули під час повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше повідомлялося, що шахраї виманювали гроші у родичів безвісти зниклих військових.