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Держдума готує «страшну» помсту Порошенку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Держдума готує «страшну» помсту Порошенку
Російські депутати вважають, що заборона продажу українських товарів в РФ «вб’є українську економіку»
фото: з відкритих джерел

Російські чиновники вимагають заборонити продаж цукерок «Рошен» та інші товари українського виробництва

Перший заступник голови партії «Справедлива Росія – За правду» Дмитро Гусєв вимагає посилити державний контроль за продажем товарів з України на маркетплейсах. Тому депутати Держдуми РФ хочуть заборонити продаж цукерок «Рошен» та «Конті», горілки Nemiroff, «Первак» та «Хортиця» та низки інших продуктів на території РФ. Причина – зроблено в Україні, а частина прибутку з продажу йде на підтримку ЗСУ. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Держдума готує «страшну» помсту Порошенку фото 1

«Доходи від продажу товарів під торговими марками, що належать громадянам України, йдуть на фінансування збройних сил України через податки, добровільні пожертвування», – зазначив Гусєв.

У приклад він навів продукцію заводу Roshen, розташованого в Липецьку. Нагадаємо, що компанія Roshen належить п'ятому президенту України Петру Порошенку.

«Продукцію марки можна придбати в Росії на онлайн-майданчиках, незважаючи на те, що Порошенко публічно заявляє про фінансування збройних формувань України. На доходи, що надходять від податків українських олігархів та зі Сполучених Штатів, українські військові тероризують мирних громадян та вбивають російських солдатів», – додав російський чиновник.

У розмові з «Обережно Media» Гусєв припустив, що заборона на продаж українських продуктів «остаточно вб'є українську економіку, яка й так знаходиться нижче за ватерлінію і тримається лише на іноземних подачках, які їм дають для того, щоб вони воювали з Росією».

Нагадаємо, що нещодавно Єврокомісія оголосила десятий пакет санкцій проти Росії. Низка компаній вже заявила про відміну експорту необхідних побутових товарів до Росії. Так, наприклад, ЄС перестане постачати туалети в РФ. 

Читайте також: Санкції проти РФ. Україна має бути ще переконливішою
Теги: Державна Дума Петро Порошенко Україна фінансування Рошен росія

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