У центрі Києва на ходу загорівся автомобіль

Авто спалахнуло під час руху

Інцидент трапився на Хрещатику

Увечері 25 березня на вулиці Хрещатик, навпроти ЦУМу, під час руху почав горіти автомобіль.

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Очевидці виклали відео в соцмережі. Кажуть, Lada загорілася зненацька.

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На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Рух транспорту тимчасово перекрито.

Нагадаємо, у У Дарницькому районі Києва нещдавно сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох легковиків та маршрутки.

Також на автодорозі Київ-Чоп 18 березня сталася ДТП, коли один із автомобілів здійснював розворот. В автотрощі загинули двоє людей.

1 березня на Київщині у Борисполі на переїзді на вулиці Привокзальній зійшов із рейок вантажний потяг. Водіїв просили обирати альтернативні маршрути до ранку, однак ремонтні роботи вдалося завершити швидше.