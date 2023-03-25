У центрі Києва на ходу загорівся автомобіль
Інцидент трапився на Хрещатику
Увечері 25 березня на вулиці Хрещатик, навпроти ЦУМу, під час руху почав горіти автомобіль.
Очевидці виклали відео в соцмережі. Кажуть, Lada загорілася зненацька.
На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Рух транспорту тимчасово перекрито.
Нагадаємо, у У Дарницькому районі Києва нещдавно сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох легковиків та маршрутки.
Також на автодорозі Київ-Чоп 18 березня сталася ДТП, коли один із автомобілів здійснював розворот. В автотрощі загинули двоє людей.
1 березня на Київщині у Борисполі на переїзді на вулиці Привокзальній зійшов із рейок вантажний потяг. Водіїв просили обирати альтернативні маршрути до ранку, однак ремонтні роботи вдалося завершити швидше.
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