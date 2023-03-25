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У центрі Києва на ходу загорівся автомобіль

Надія Карбунар
glavcom.ua
У центрі Києва на ходу загорівся автомобіль
Авто спалахнуло під час руху
фото: скріншот із відео

Інцидент трапився на Хрещатику

Увечері 25 березня на вулиці Хрещатик, навпроти ЦУМу, під час руху почав горіти автомобіль.

Очевидці виклали відео в соцмережі. Кажуть, Lada загорілася зненацька.

На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Рух транспорту тимчасово перекрито.

Нагадаємо, у У Дарницькому районі Києва нещдавно сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох легковиків та маршрутки.

Також на автодорозі Київ-Чоп 18 березня сталася ДТП, коли один із автомобілів здійснював розворот. В автотрощі загинули двоє людей.

1 березня на Київщині у Борисполі на переїзді на вулиці Привокзальній зійшов із рейок вантажний потяг. Водіїв просили обирати альтернативні маршрути до ранку, однак ремонтні роботи вдалося завершити швидше.

 

Теги: автомобіль Хрещатик Київ пожежа

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