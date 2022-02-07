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    Ліпнина на стелі та синій хол. Дизайнери оригінально змінили стару квартиру Києва (фото)

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    У ванній є велике вікно, яке для приватності можна закривати дзеркалом - Ліпнина на стелі та синій хол. Дизайнери оригінально змінили стару квартиру Києва (фото)
    У ванній є велике вікно, яке для приватності можна закривати дзеркалом
    фото: the-village.com.ua

    У квартирі багато дерева, світлих відтінків та справжнього каменю

    Стару квартиру у центрі столиці з ліпниною на стелі дизайнери перетворили на світлий та вишуканий простір. Квартира розташована в Шевченківському районі, біля Золотих воріт, пише видання the Village.

    Власник квартири – іноземець, який колекціонує витвори мистецтва й має власну галерею в Києві. Він самотужки займався розстановкою картин в оселі, розповіла авторка проєкту Євгенія Дубровська.

    Під час перепланування в просторі прибрали всі не несучі конструкції, старий паркет і гіпсокартон. Під гіпсокартоном знайшли стару ліпнину. Оскільки вона була в дуже поганому стані, дизайнером довелося зробити нову, ідентичну оригіналу.

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    Ліпнина на стелі та синій хол. Дизайнери оригінально змінили стару квартиру Києва (фото)
    Ліпнина на стелі та синій хол. Дизайнери оригінально змінили стару квартиру Києва (фото)
    Ліпнина на стелі та синій хол. Дизайнери оригінально змінили стару квартиру Києва (фото)
    Ліпнина на стелі та синій хол. Дизайнери оригінально змінили стару квартиру Києва (фото)
    Ліпнина на стелі та синій хол. Дизайнери оригінально змінили стару квартиру Києва (фото)
    Ліпнина на стелі та синій хол. Дизайнери оригінально змінили стару квартиру Києва (фото)
    Ліпнина на стелі та синій хол. Дизайнери оригінально змінили стару квартиру Києва (фото)
    Ліпнина на стелі та синій хол. Дизайнери оригінально змінили стару квартиру Києва (фото)
    Ліпнина на стелі та синій хол. Дизайнери оригінально змінили стару квартиру Києва (фото)
    Ліпнина на стелі та синій хол. Дизайнери оригінально змінили стару квартиру Києва (фото)
    Ліпнина на стелі та синій хол. Дизайнери оригінально змінили стару квартиру Києва (фото)
    Ліпнина на стелі та синій хол. Дизайнери оригінально змінили стару квартиру Києва (фото)
    Ліпнина на стелі та синій хол. Дизайнери оригінально змінили стару квартиру Києва (фото)

    «Коли ми все це побачили, то зрозуміли: якщо хочемо бачити ліпнину, ми просто повинні зробити такі ж зліпки. Фактично під стелею досі справжня ліпнина. І ми трошки занизили цю стелю, щоб усе-таки бачити ліпнину», – розповідає про рішення з ліпниною Дубровська.

    Кольорову гаму квартири оформили в спокійних тонах. Додали багато дерева, натуральні відтінки стін, сіруватий граніт на столі. Кольорова пляма – це хол, який з’єднує зону господаря й кухню-вітальню, розповідає дизайнерка. Усі елементи в холі пофарбували в синій колір, там знайшли місце для великих картин.

    Точкового освітлення у квартирі не багато, освітлення забезпечили за допомогою бра, торшерів і настільних ламп. Авторка проєкту каже, що дотримується європейського підходу, тож намагалася мінімізувати кількість освітлення на стелі. У ванній у квартирі велике вікно. Для приватності його можна закривати дзеркалом.

    До слова, у Києві виставлена на продаж п’ятикімнатна квартира за $3,5 млн. Помешкання продається на вул. Івана Мазепи, 10.

    Нагадаємо, під Києвом у селі Вища Дубечня виставили на продаж елітну резиденцію з територією для побудови тенісного корту та гелікоптерного майданчика. Також одна з найдешевших пропозицій на ринку нерухомості столиці – кімната на Проспекті Науки за $12,5 тис.

    До слова, у Києві середня ціна квадратного метра нерухомості у 2021-му році стрімко пішла вгору. 26% мешканців Києва, що цікавляться темою придбання житла, планують купити квартиру вже цього року.

    Як повідомлялося, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.

    Читайте також: Рієлтори потирають руки. Мін’юст підбив підсумки року на ринку нерухомості
    Теги: Київ нерухомість квартира
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    Ліпнина на стелі та синій хол. Дизайнери оригінально змінили стару квартиру Києва (фото)