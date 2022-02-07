Ліпнина на стелі та синій хол. Дизайнери оригінально змінили стару квартиру Києва (фото)

У ванній є велике вікно, яке для приватності можна закривати дзеркалом

У квартирі багато дерева, світлих відтінків та справжнього каменю

Стару квартиру у центрі столиці з ліпниною на стелі дизайнери перетворили на світлий та вишуканий простір. Квартира розташована в Шевченківському районі, біля Золотих воріт, пише видання the Village.

Власник квартири – іноземець, який колекціонує витвори мистецтва й має власну галерею в Києві. Він самотужки займався розстановкою картин в оселі, розповіла авторка проєкту Євгенія Дубровська.

Під час перепланування в просторі прибрали всі не несучі конструкції, старий паркет і гіпсокартон. Під гіпсокартоном знайшли стару ліпнину. Оскільки вона була в дуже поганому стані, дизайнером довелося зробити нову, ідентичну оригіналу.

«Коли ми все це побачили, то зрозуміли: якщо хочемо бачити ліпнину, ми просто повинні зробити такі ж зліпки. Фактично під стелею досі справжня ліпнина. І ми трошки занизили цю стелю, щоб усе-таки бачити ліпнину», – розповідає про рішення з ліпниною Дубровська.

Кольорову гаму квартири оформили в спокійних тонах. Додали багато дерева, натуральні відтінки стін, сіруватий граніт на столі. Кольорова пляма – це хол, який з’єднує зону господаря й кухню-вітальню, розповідає дизайнерка. Усі елементи в холі пофарбували в синій колір, там знайшли місце для великих картин.

Точкового освітлення у квартирі не багато, освітлення забезпечили за допомогою бра, торшерів і настільних ламп. Авторка проєкту каже, що дотримується європейського підходу, тож намагалася мінімізувати кількість освітлення на стелі. У ванній у квартирі велике вікно. Для приватності його можна закривати дзеркалом.

До слова, у Києві виставлена на продаж п’ятикімнатна квартира за $3,5 млн. Помешкання продається на вул. Івана Мазепи, 10.

Нагадаємо, під Києвом у селі Вища Дубечня виставили на продаж елітну резиденцію з територією для побудови тенісного корту та гелікоптерного майданчика. Також одна з найдешевших пропозицій на ринку нерухомості столиці – кімната на Проспекті Науки за $12,5 тис.

До слова, у Києві середня ціна квадратного метра нерухомості у 2021-му році стрімко пішла вгору. 26% мешканців Києва, що цікавляться темою придбання житла, планують купити квартиру вже цього року.

Як повідомлялося, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.