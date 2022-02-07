У Києві відбудеться новий тендер на реконструкцію мосту Патона

Рішення може бути оскаржене у суді

АМКУ вимагає від «Київавтодору» повернути на Prozorro тендер на реконструкцію моста Патона

Антимонопольний комітет виніс припис для КК «Київавтодор» повернути на Prozorro скасований тендер на реконструкцію моста Патона, який визнали аварійним і частково закрили. Про це стало відомо з даних системи Prozorro.

«Зобов’язати комунальну корпорацію «Київавтодор» скасувати рішення про відміну процедури закупівлі – «Роботи з розробки проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реставрація з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро», оголошення про проведення якої оприлюднене на вебпорталі Уповноваженого органу за № UA-2021-08-31-001122-c», – постановили в колегії АМКУ.

З’ясувалося, що до Антимонопольного комітету зі скаргою звернувся консорціум «Їжіс інжиніринг Україна».

«Постійна адміністративна колегія Антимонопольного комітету України розглянула скаргу консорціуму «Їжіс інжиніринг Україна» і постановила зобов’язати «Київавтодор» скасувати рішення про скасування процедури закупівлі», – йдеться в рішенні колегії АМКУ.

Відомо, що тендер на суму 47 млн грн був оголошений 31 серпня 2021 року, а аукціон поведений 11 жовтня. Переможцем стала компанія «Автомагістраль». Ця інформація була актуальною на сайті до 12 січня.

А 13 січня тендер раптово був скасований. Як зазначається на порталі, «Київавтодор» скасував тендер через «відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг». Рішення може бути оскаржене у суді.

Міст Патона введений в експлуатацію 5 листопада 1953 року. Участь у проектуванні та будівництві моста брав академік Євген Патон, на честь якого міст і назвали. До 2004 року мостом їздили трамваї. Його реконструювали один раз в 2004 році, тоді й демонтували трамвайні колії. З того часу ремонтували лише окремі ділянки мосту. Вперше про необхідність реконструкції мосту заговорили у 1990-ті роки. Але на той час, на це не було коштів. У 2008 році про реконструкцію заговорили знову у зв'язку з підготовкою до Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Був навіть розроблений проєкт, за яким планувалося зняти залізобетонне покриття і замінити легшим металевим. Внаслідок зменшення навантаження, опорні балки зможуть витримати вісім смуг руху, замість шести. Загальна ширина мосту збільшиться з 21 до 38 метрів. Втім через фінансові проблеми, реконструкцію відклали на невизначений термін. У 2020 році міст визнали аварійним і через небезпеку для учасників руху закрили дві крайні смуги.

До слова, міст імені Патона у Києві посипався. У соцмережу потрапило відео руйнування, на якому видно, як шматки конструкції обвалюються у Дніпро.

6 та 13 листопада був проведений візуальний та технічний огляд, який не виявив нових процесів руйнації конструкції мосту Патона. Раніше повідомлялося, реставрацію моста Патона планують завершити до 2026 року.



