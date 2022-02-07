Мешканці скандальної багатоповерхівки змушені грітися дровами (фото)

Сумнозвісний будинок належить забудовнику Анатолію Войцеховському, який з 2005 року побудував понад 40 незаконних забудов у Києві

Будинок роками не здається в експлуатацію

Мешканці ЖК «Совські ставки» змушенні грітися дровами, адже будинок не зданий в експлуатацію. Фото багатоповерхівки, з труби якої валить чорний дим, розмістив Володимир Гуцул у Facebook.

Як зазначив автор допису, сумнозвісний будинок належить забудовнику Анатолію Войцеховському, який з 2005 року побудував понад 40 незаконних забудов у Києві.

«На цьому фото – ще одна київська багатоповерхівка на дровах. Це ЖК «Совські ставки», спадщина сумнозвісного забудовника Войцеховського. Будинок не зданий в експлуатацію. Тому електрика за комерційним тарифом, вода – зі свердловини. А стоки скидають у міську зливову каналізацію.

Специфічною особливістю будинку є те, що він знаходиться поруч з Байковим кладовищем. З відповідними видами з вікон. А ще поруч – крематорій, який теж додає панорамного колориту. Та, схоже, такі пейзажі не лякали і не лякають тих, хто тут придбав квартири. Вони, як свідчить будинковий чат, усвідомлювали, що і де купують», – написав Гуцул.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду Києва обрав підозрюваному скандальному забудовнику Анатолію Войцеховському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як встановило слідство, Войцеховський організував групу компаній «Укогруп», що, починаючи з 2005 року, здійснила понад 40 незаконних забудов у Києві.

Йдеться, зокрема, про такі об’єкти, як: ЖК «Східна Брама» по вул. Світла, 3; ЖК «Синьоозерний» на перетині пр. Гонгадзе та пр. Правди; ЖК «Перлина Троєщини» по вул. М. Закревського, 42-А; ЖК «Олімпійське містечко» («Панорамне містечко», «Панорамний») по вул. Ракетній, 24; ЖК «Совські Ставки» по вул. Кіровоградській, 70; ЖК «Науковий» по вул. Петропавлівській, 40 та ін. Зокрема, внаслідок незаконного знесення будівлі на вул. Петропавлівській, 40 задля незаконної забудови ЖК Міненергетики зазнало шкоди на 2,64 млн грн.

Для реалізації своїх планів Войцеховський підібрав та залучив співорганізаторів, виконавців та пособників. Деякі з них вже засуджені: у 2017 і 2020 рр. двоє виконавців отримали по 5 років умовно, у 2018-му – одна особа отримала 1,5 року позбавлення волі, ще щонайменше щодо трьох виконавців справи зараз розглядаються в столичних судах.

Як раніше повідомлялося, у Києві мешканці проблемної новобудови у Шевченківському районі обігріваються за допомогою котельні на твердому паливі, оскільки їхній житловий комплекс не підключено до жодних комунікацій. Мова йде про ЖК «Кузмінський-2», розташований на вулиці Магістральна, 33 в Шевченківському районі між парками «Сирецький гай» і «Нивки».