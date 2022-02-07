  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Киянка через несплачені штрафи втратила авто

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Якщо власниця авто не сплатить борг, арештоване майно буде реалізоване на електронному аукціоні OpenMarket - Киянка через несплачені штрафи втратила авто
    Якщо власниця авто не сплатить борг, арештоване майно буде реалізоване на електронному аукціоні OpenMarket
    фото: пресслужба Міністерства юстиції

    Наразі автомобіль боржниці вилучений та перебуватиме на штрафмайданчику

    Мешканка столиці накопичила 13 штрафів за порушення правил дорожнього руху на загальну суму більше 7 167 грн та втратила авто. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

    «Жителька міста Київ накопичила 13 штрафів за порушення правил дорожнього руху на загальну суму більше 7 167 грн – та залишилася без авто. І все тому, що не сплатила штрафи вчасно. Так, постанови органів поліції щодо накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафів по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху пред’явлені до примусового виконання до Святошинського відділу ДВС міста Київ», – зазначається у повідомленні.

    Наразі автомобіль боржниці вилучений та перебуватиме на штрафмайданчику, допоки власниця не сплатить заборгованість. Або ж арештоване майно боржниці буде реалізоване на електронному аукціоні OpenMarket (ДП «Сетам» Міністерства юстиції України).

    Нагадаємо, у Києві водій-рекордсмен заплатив понад 22 тис. грн за паркування. Усього за рік водії 106 689 унікальних автомобілів сплатили 40,6 млн грн штрафів. Інспектори з паркування винесли більше 133 тисяч постанов про порушення.

    Читайте також: Правила паркування можуть змінити. Які нововведення пропонуються?


    Теги: Київ штраф автомобіль майно
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Киянка через несплачені штрафи втратила авто