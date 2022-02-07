Киянка через несплачені штрафи втратила авто

Якщо власниця авто не сплатить борг, арештоване майно буде реалізоване на електронному аукціоні OpenMarket

Наразі автомобіль боржниці вилучений та перебуватиме на штрафмайданчику

Мешканка столиці накопичила 13 штрафів за порушення правил дорожнього руху на загальну суму більше 7 167 грн та втратила авто. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

«Жителька міста Київ накопичила 13 штрафів за порушення правил дорожнього руху на загальну суму більше 7 167 грн – та залишилася без авто. І все тому, що не сплатила штрафи вчасно. Так, постанови органів поліції щодо накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафів по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху пред’явлені до примусового виконання до Святошинського відділу ДВС міста Київ», – зазначається у повідомленні.

Наразі автомобіль боржниці вилучений та перебуватиме на штрафмайданчику, допоки власниця не сплатить заборгованість. Або ж арештоване майно боржниці буде реалізоване на електронному аукціоні OpenMarket (ДП «Сетам» Міністерства юстиції України).

Нагадаємо, у Києві водій-рекордсмен заплатив понад 22 тис. грн за паркування. Усього за рік водії 106 689 унікальних автомобілів сплатили 40,6 млн грн штрафів. Інспектори з паркування винесли більше 133 тисяч постанов про порушення.



