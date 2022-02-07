Киянка через несплачені штрафи втратила авто
Наразі автомобіль боржниці вилучений та перебуватиме на штрафмайданчику
Мешканка столиці накопичила 13 штрафів за порушення правил дорожнього руху на загальну суму більше 7 167 грн та втратила авто. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.
«Жителька міста Київ накопичила 13 штрафів за порушення правил дорожнього руху на загальну суму більше 7 167 грн – та залишилася без авто. І все тому, що не сплатила штрафи вчасно. Так, постанови органів поліції щодо накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафів по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху пред’явлені до примусового виконання до Святошинського відділу ДВС міста Київ», – зазначається у повідомленні.
Наразі автомобіль боржниці вилучений та перебуватиме на штрафмайданчику, допоки власниця не сплатить заборгованість. Або ж арештоване майно боржниці буде реалізоване на електронному аукціоні OpenMarket (ДП «Сетам» Міністерства юстиції України).
Нагадаємо, у Києві водій-рекордсмен заплатив понад 22 тис. грн за паркування. Усього за рік водії 106 689 унікальних автомобілів сплатили 40,6 млн грн штрафів. Інспектори з паркування винесли більше 133 тисяч постанов про порушення.