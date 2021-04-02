Локдаун не перешкода: у Києві продовжують роботу сільськогосподарські ярмарки (фото)

І продавці, і покупці особливо маскового режиму не дотримувалися

Торговці ринку на проспекті Григоренка «забули» про заборону.

У Києві, попри посилення карантину, торговці ігнорують заборону столичної влади на проведення сільськогосподарських ярмарок. Про це повідомляє «Сьогодні».

У столиці, не зважаючи на розпорядження КМДА про заборону проведення міських ярмарок з 1 по 12 квітня, торгівля відбувалася на повну.

Судячи з усього, торговці ринку на проспекті Григоренка не в курсі про заборону. На зауваження про локдаун реагують агресивно, мовляв, у них все «схвачено» і покарань вони не бояться.

І продавці, і покупці особливо маскового режиму не дотримувалися, аргументуючи це тим, що знаходяться на свіжому повітрі.

У Департаменті міського благоустрою КМДА повідомили, що сільськогосподарські ярмарки не повинні працювати в місті до 12 квітня. «На місце викликали поліцію, торговцям загрожує штраф за порушення карантину», – повідомили в департаменті.

Тим часом, столична влада повідомила, що розширює пільги та преференції для малого і середнього бізнесу.