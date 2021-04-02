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    «Укрзалізницю» обікрали на 9 млн грн, що були виділені на будівництво залізної дороги Київ–Бориспіль

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    Відповідно до договору, регіональна філія перевела на рахунок підприємства 21, 4 млн грн за поставку 60 тис. куб. м піску, однак фактично було поставлено лише 35 тис. куб. м. - «Укрзалізницю» обікрали на 9 млн грн, що були виділені на будівництво залізної дороги Київ–Бориспіль
    Відповідно до договору, регіональна філія перевела на рахунок підприємства 21, 4 млн грн за поставку 60 тис. куб. м піску, однак фактично було поставлено лише 35 тис. куб. м.
    фото: vesti.ua

    В межах вказаного кримінального провадження до суду скеровано обвинувальний акт відносно ексдиректора компанії-постачальника

    Через нехтування службових обов'язків «Укрзалізниця» зазнала збитків на 9 млн грн на будівництві залізної дороги Київ—Бориспіль

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    «Згідно з матеріалами слідства, між ТОВ «Київ пісок» та Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» був укладений договір щодо поставки піску для будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення маршрутом «Київ-Пасажирський» – аеропорт «Бориспіль», – йдеться у повідомленні.

    Відповідно до договору, регіональна філія перевела на рахунок підприємства 21, 4 млн грн за поставку 60 тис. куб. м піску, однак фактично було поставлено лише 35 тис. куб. м.

    «Незважаючи на чітку регламентацію прав та обов`язків службовець регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» не перевірив об’єми поставки піску, у зв’язку з чим майже 9 млн грн державних коштів були безпідставно отримані ексдиректором підприємства за фактично не поставлений пісок», – зазначають у прокуратурі.

    В межах вказаного кримінального провадження до суду скеровано обвинувальний акт відносно ексдиректора компанії-постачальника.

    Тим часом, чинний розклад руху по Києву та області поїздів «Укрзалізниці» залишається без змін до того, як Державна або регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не ухвалять відповідне рішення. Це стосується як поїздів далекого сполучення, так і приміських електричок.

    Теги: прокуратура Київ дороги Укрзалізниця залізниця
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