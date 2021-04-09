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    Кличко вважає, що кияни легковажно ставляться до коронавірусу

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    Віталій Кличко вважає, що кияни легковажно ставляться до коронавірусу - Кличко вважає, що кияни легковажно ставляться до коронавірусу
    Віталій Кличко вважає, що кияни легковажно ставляться до коронавірусу

    Кияни не носять маски та ігнорують карантинні обмеження, зазначив Кличко

    Мер Києва Віталій Кличко вважає, що кияни легковажно ставляться до коронавірусу і карантину.

    Про це він заявив в ефірі політичного шоу «Право на владу».

    За словами столичного мера, зараз кияни поводять себе так, як наче локдауну не існує. Люди не носять маски та ігнорують карантинні обмеження.

    «Я бачу скупчення людей, які ходять без маски. Я бачу, наскільки багато ми виписали штрафів кафе і ресторанам, які працюють підпільно і я не задоволений цим», – каже Кличко.

    Кличко зазначив, що зараз з'явилося дуже багато людей, незадоволених локдауном. В минулому році не працювало метро, коли не було стільки смертей від коронавірусу, люди ставились більш відповідально до свого здоров'я.

    Він зазначив, що в інших країнах діє більш жорсткий карантин і штрафи за його невиконання.

    Кличко нагадав, що зараз від коронавірусу в Києві помирає щодня від 40 до 50 осіб.

    «Потрібно показувати, як люди задихаються, потрібно показувати, як батьки ховають дітей, потрібно показувати жахливі кадри, як з лікарень вивозять трупи. Це сувора реальність і я хотів би, щоб кожен це розумів, це не жарти», – попереджає мер Києва.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 19 419 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях.

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    Теги: Віталій Кличко метро мер карантин кияни батьки коронавірус
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