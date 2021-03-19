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    Локдаун у Києві: поштові відділення розповіли про зміни у роботі

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    В адміністрації компанії-оператора поштового зв'язку України заспокоюють киян, що після рішення про посилення карантину нічого не змінилося в режимі роботи - Локдаун у Києві: поштові відділення розповіли про зміни у роботі
    В адміністрації компанії-оператора поштового зв'язку України заспокоюють киян, що після рішення про посилення карантину нічого не змінилося в режимі роботи
    фото: cfts.org.ua

    Експрес-доставки документів, вантажів і посилок надаватимуться в Києві, й у всіх інших містах України, як раніше

    У зв’язку із посиленням карантину з 20 березня по 9 квітня у Києві, в Укрпошті та Новій пошті пояснили, чи будуть «оновлювати» графік роботи столичних відділень вже з цих вихідних. Про це повідомляє РБК-Україна.

    В адміністрації компанії-оператора поштового зв'язку України заспокоюють киян, що після рішення про посилення карантину нічого не змінилося в режимі роботи Укрпошти. Принаймні, нині. В Укрпошті повідомили, що «поки що змін немає». «Якщо будуть, то інформація відразу з'явиться на нашому сайті в розділі новин», – розповіли там.

    Аналогічна ситуація і з графіком роботи відділень Нової пошти.

    У компанії зауважили, що всі послуги експрес-доставки документів, вантажів і посилок надаватимуться в Києві, й у всіх інших містах України, як раніше. «Зараз ми продовжуємо працювати у звичайному режимі. Якщо будуть якісь зміни - ми оперативно про це повідомимо на нашому офіційному сайті та в соцмережах», – сказали у Новій пошті.

    Нагадаємо, під час дії локдауну у Києві, який запроваджують у столиці з 20 березня, Київський метрополітен, як і весь громадський транспорт Києва, працюватиме у звичайному режимі.

    Теги: Київ Укрпошта Нова пошта карантин коронавірус
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