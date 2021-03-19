Пожежа у київському гуртожитку: рятувальники не можуть під'їхати через ярмарок (відео)

Дим від пожежі мешканці столиці видно за кілька кілометрів від епіцентру події

За попередніми даними, загоряння сталося через несправність холодильника в одній з кімнат гуртожитку

В одному з гуртожитків Київського національного університету будівництва та архітектури вдень 19 березня сталася масштабна пожежа. Інформації про постраждалих внаслідок загоряння наразі немає. Про це повідомляє dtp.kiev.ua

У рятувальників, які прибули на місце події за викликом, сталася серйозна проблема з під'їздом до охопленої вогнем будівлі. Дорога до гуртожитку виявилася заблокованою.

Автівки бійців ДСНС не змогли дістатися місця через ярмарок, який торговці облаштували безпосередньо на проїзній частині.

За попередніми даними, загоряння сталося через несправність холодильника в одній з кімнат гуртожитку. Вогонь досить швидко охопив щонайменше два приміщення будівлі. Дим від пожежі мешканці столиці можуть побачити за кілька кілометрів від епіцентру події.

Нагадаємо, 15 березня рятувальники ліквідували пожежу в ресторані на вулиці Сагайдачного у Подільському районі столиці. Зазначається, що у понеділок о 20:22 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сагайдачного, 10.

По прибуттю було встановлено, що загоряння виникло у витяжній шафі ресторану з розповсюдженням на електрокабелі та загрозою розповсюдження на перекриття між першим та другим поверхом.