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    Коронавірус у Києві: столиця очолила антирейтинг із захворюваності

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    З початку пандемії на коронавірус захворіли 1,5 мільйона українців - Коронавірус у Києві: столиця очолила антирейтинг із захворюваності
    З початку пандемії на коронавірус захворіли 1,5 мільйона українців
    фото: з відкритих джерел

    Загалом в Україні за добу підтвердили – 15850 випадків

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у м. Київ –1210. Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях», – повідомив Степанов.

    Загалом в Україні за добу підтвердили найбільшу кількість випадків коронавірусу з початку 2021 року – 15850. Захворіли 830 дітей та 401 медичний працівник.

    У четвер з коронавірусом було госпіталізовано 4444 особи, померли 262. Ще 4592 українці здолали хворобу. За добу провели 53,3 тисячі ПЛР-тестувань, 21,2 тисячі - ІФА та 40,6 тисячі – тестів на антиген.

    З початку пандемії на коронавірус захворіли 1,5 мільйона українців, одужали – 1,2 мільйона. Зафіксовано 29515 летальних випадків.

    Статистика по регіонах

    м. Київ – 1 210 випадків;

    Вінницька область – 948 випадків;

    Волинська область – 348 випадків;

    Дніпропетровська область – 716 випадків;

    Донецька область – 671 випадок;

    Житомирська область – 913 випадків;

    Закарпатська – 546 випадків;

    Запорізька область – 408 випадків;

    Івано-Франківська область – 506 випадків;

    Київська область – 1 134 випадки;

    Кіровоградська область – 158 випадків;

    Луганська область – 147 випадків;

    Львівська область – 1 140 випадків;

    Миколаївська область – 419 випадків;

    Одеська область – 935 випадків;

    Полтавська область – 543 випадки;

    Рівненська область – 443 випадки;

    Сумська область – 489 випадків;

    Тернопільська область – 628 випадків;

    Харківська область – 1 085 випадків;

    Херсонська область – 141 випадок;

    Хмельницька область – 855 випадків;

    Черкаська область – 536 випадків;

    Чернівецька область – 584 випадки;

    Чернігівська область – 347 випадків.

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    Теги: Київ коронавірус
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