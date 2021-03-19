Коронавірус у Києві: столиця очолила антирейтинг із захворюваності
Загалом в Україні за добу підтвердили – 15850 випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у м. Київ –1210. Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях», – повідомив Степанов.
Загалом в Україні за добу підтвердили найбільшу кількість випадків коронавірусу з початку 2021 року – 15850. Захворіли 830 дітей та 401 медичний працівник.
У четвер з коронавірусом було госпіталізовано 4444 особи, померли 262. Ще 4592 українці здолали хворобу. За добу провели 53,3 тисячі ПЛР-тестувань, 21,2 тисячі - ІФА та 40,6 тисячі – тестів на антиген.
З початку пандемії на коронавірус захворіли 1,5 мільйона українців, одужали – 1,2 мільйона. Зафіксовано 29515 летальних випадків.
Статистика по регіонах
м. Київ – 1 210 випадків;
Вінницька область – 948 випадків;
Волинська область – 348 випадків;
Дніпропетровська область – 716 випадків;
Донецька область – 671 випадок;
Житомирська область – 913 випадків;
Закарпатська – 546 випадків;
Запорізька область – 408 випадків;
Івано-Франківська область – 506 випадків;
Київська область – 1 134 випадки;
Кіровоградська область – 158 випадків;
Луганська область – 147 випадків;
Львівська область – 1 140 випадків;
Миколаївська область – 419 випадків;
Одеська область – 935 випадків;
Полтавська область – 543 випадки;
Рівненська область – 443 випадки;
Сумська область – 489 випадків;
Тернопільська область – 628 випадків;
Харківська область – 1 085 випадків;
Херсонська область – 141 випадок;
Хмельницька область – 855 випадків;
Черкаська область – 536 випадків;
Чернівецька область – 584 випадки;
Чернігівська область – 347 випадків.