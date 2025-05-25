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Малюки-засновники Києва до Дня міста переодяглись у нове вбрання (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Малюки-засновники Києва до Дня міста переодяглись у нове вбрання (фото)
фото: Володимир Журавель/Facebook

Цьогоріч Київ святкує своє 1543-річчя

Сьогодні, 25 травня, скульптурна композиція малих засновників Києва на Поштовій площі – Кий, Щек, Хорив та Либідь – одягнута в нові тематичні образи, присвячені Дню Києва Про це, як інформує «Главком», повідомив автор скульптур Володимир Журавель.

«Похмурий день Києва. Співчуття всім постраждалим від чергової атаки РФ на Київ, Київщину і Україну. Царство небесне загиблим. Дякуємо нашим захисникам! Віримо, що зійде сонце перемоги України!», – підписав фото автор.

Як і минулого року, малюків сьогодні вбрали в образи київських князів. Скульптури також прикрасили вінками – з листя дуба, калини, барвінку, липи та каштана.

Костюми і вінки для малюків-засновників Києва зробила Катерина Журавель.

Малюки-засновники Києва до Дня міста переодяглись у нове вбрання (фото) фото 1
Малюки-засновники Києва до Дня міста переодяглись у нове вбрання (фото) фото 2
Малюки-засновники Києва до Дня міста переодяглись у нове вбрання (фото) фото 3
Малюки-засновники Києва до Дня міста переодяглись у нове вбрання (фото) фото 4
Малюки-засновники Києва до Дня міста переодяглись у нове вбрання (фото) фото 5

Нагадаємо, щороку наприкінці травня Київ відзначає День міста. У 2025 році свято припадає на 25 травня.

Офіційно прийнятою датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, місто заснував полянський князь Кий з братами Щеком і Хоривом, а також сестрою Либіддю. Назва столиці походить від імені Кия – найстаршого з трьох братів.

Вперше День Києва відзначили у 1982 році – тоді місту виповнилося 1 500 років. Цьогоріч столиця України святкує своє 1543-річчя.

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Теги: Київ столиця свято Поштова площа

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