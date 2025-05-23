Куди піти на День Києва: перелік культурних подій

У День Києва на жителів та гостей столиці чекає насичена та цікава програма

Цими вихідними у столиці відбудеться низка культурних та спортивних заходів до Дня Києва, також заплановано безліч виставок, екскурсій, концерти та вистави. Зокрема, відбудеться грандіозний концерт, присвячений 80-річному ювілею поета Юрія Рибчинського.Театрали зможуть відвідати комічну оперу «Шлюбний вексель, або Щастя за добу» у Київській опері або виставу «Летюча миша» у Театрі оперети. Також можна прогулятися містом під час екскурсії чи відвідати майстер-клас з писанкарства або взяти участь у благодійному заході «Пробіг під каштанами».

До вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 24 та 25 травня.

Зміст

Музеї

24 травня – музейна майстерня до Дня Києва: майстер-класи «Каштан з полімерної глини» та «Каштановий підсвічник»;

24 травня – зустріч з автором путівника «Саксаганського, Володимирська, Хрещатик…» Ігорем Гиричем;

24 травня – пішохідна екскурсія «Академічний квартал», екскурсовод – Наталія Пінчук;

25 травня – пішохідний квест «У пошуках міста Володимира»;

до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

24 травня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

24 травня – «Історичні вправи в Домі Грушевських»;

25 травня – «Книжковий клуб на Паньківській»;

25 травня – до Дня Києва: відкриття виставки сучасних митців, учасників відкритого тематичного конкурсу «Коли каштани в Києві цвітуть…»;

до 31 травня – виставка «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

до 31 грудня – виставка «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

24 травня – кураторська екскурсія виставкою «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

24 травня – 22 червня – персональна виставка художниці Лідії Селянко;

24 травня – музейна майстерня до Дня Києва: майстер-класи «Каштан з полімерної глини» та «Каштановий підсвічник»;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

«Під небом Києва». Авторська екскурсія Лідії Селянко

Виставка «Під небом Києва» художниці Лідії Селянко – це живописний літопис Києва, що розкриває її глибокий зв'язок зі столицею. Це не просто зображення архітектури, а місто, що дихає кольором, рухом і тишею, відтворюючи на полотнах історії та метафори внутрішніх станів. Характерна емоційна та ритмічна манера художниці перетворює знайомі київські куточки на вікна у не завжди помітний Київ. Виставка, що відкривається напередодні Дня Києва, є присвятою та дарунком місту та його мешканцям.

З нагоди Дня Києва запрошуємо художниця Лідія Селянко проведе авторську екскурсію новою персональною виставкою «Під небом Києва».

Коли: 25 травня, 13:00

Місце проведення: Музей української діаспори, вул. Князів Острозьких, 40б.

до 31 травня – виставка «Київська фортеця на планах та кресленнях» (з фондів ЦДІАУ);

24-25 травня – виставка художніх робіт і декоративно-прикладного мистецтва вихованців і керівників гуртків, клубів за місцем проживання «Київ очима дітей» спільно з «Центром по роботі з дітьми та молоддю Печерського району міста Києва»;

24 травня – середньовічний бал у фортеці (спільно з Вальдорфською школою);

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

24 травня – вистава «Віддзеркалення любові»;

25 травня – вистава «Така різна любов».

XI Міжнародний фестиваль історичного кіно «Поза часом»

XI Міжнародний фестиваль історичного кіно «Поза часом» в цьому році відбудеться в дискусійному форматі. Запрошуємо взяти участь в дискусійному клубі фестивалю істориків – науковців і викладачів історії, кінематографістів, студентів історичного факультету та творчих факультетів київських вищих навчальних закладів., а також учнів старших класів, які цікавляться історією. Вхід вільний.

Коли: 24-25 травня, 19:00

Місце проведення: Київська фортеця, вулиця Госпітальна, 24-А.

до 31 травня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 травня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 31 травня – виставка «Рух не завершується» – до 35-річчя заснування Народного Руху України;

до 17 червня – виставка акварелей Петра Юрченка з приватної колекції Василя Перевальського.

до 31 травня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

24 травня – концерт класичної музики «Життя триває». Виконавець – скрипаль Олександр Шевченко;

25 травня – кіноклуб «Києве мій».

до 31 травня – виставка Tempo Primo.

25 травня – презентація тематичної екскурсії «За мною Київ тягнеться у снах»;

25 травня – концерт Національної філармонії України «Тобі, мій Києве»;

до 25 травня – міжнародна виставка картин «До Міжнародного дня музеїв»;

до 31 травня – виставковий музейний проєкт «У колі друзів» до Міжнародного дня музеїв.

24 травня – до Дня Києва концерт струнної музики «Магія Франциско Тарреги» у виконанні А. Остапенка, соліста Національної філармонії.

24-29 травня – художня виставка «Відлуння фарб».

24 травня: екскурсія виставкою «Іван Гончар. Подільський пересмішник»;

майстер-клас із бісероплетіння «Двоколірний браслет».

майстер-клас із бісероплетіння «Двоколірний браслет». 25 травня: кураторська екскурсія виставкою «Ремесла, що живуть»;

25 травня: майстер-клас «Традиційний восковий віночок»;

25 травня: екскурсія «Таємниці Митрополичих покоїв та Благовіщенської церкви».

до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Спільний проєкт НМДМУ та Громадської організації «Центр гастрономічних досліджень»;

до 1 червня – виставка творів І.Т. Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;

до 15 червня – виставка «Львівська школа студійного скла. Пам’яті Франца Черняка (1938–2025)»;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ;

до 13 липня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ.

25 травня – 25 липня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та комунального закладу «Центр консервації археологічних предметів» «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».

24 травня – до Дня Києва «Передзвін надії» – концерт бандуристів класу А. Шаповал Київської дитячої школи мистецтв № 1;

24 травня – «Актори школи Леся Курбаса у кінематографі». Захід студентів-кінознавців Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого;

до 2 червня – «Трієнале сценографії ім. Данила Лідера 2025», виставка робіт театральних художників;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 24 травня – колективна художня виставка Ірини Стольнікович та Аліни Ворошилової «Мій твій світ: продовження».

До Дня Києва:

24 травня – майстер-клас із виготовлення етнічних прикрас для родин Захисників і Захисниць;

24 травня – інтерактивна лекція «Київ – місто Марії», розповідь про роль Києва в житті і творчості М. Заньковецької;

25 травня – пішохідна екскурсія «Марія Заньковецька і Київ», екскурсійний маршрут від «Будинку-музею М. Заньковецької» до Київського національного академічного театру оперети.

щосуботи до 31 травня – майстерня писанкарства від майстрині Зої Сташук «Маріупольська писанка» в межах виставки «Іканича: Маріупольська писанка»;

до 8 червня – виставка-інсталяція «Територія безпеки. Дослідження невідомого», художниця Леся Синиченко;

до 15 червня – пересувна виставка «Україна і Українці» (давні світлини кінця ХІХ – І половини ХХ століть з історико-етнографічного альбому Івана Гончара «Україна й Українці» (м. Чернівці));

до 22 червня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;

субота – майстерня писанкарства від майстрині Лариси Головні;

впродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

впродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

впродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців.

до Дня столиці та Дня Києва:

24 травня – презентація виставки «100 років Мрії про музей». 50-річчя відкриття «Музею книги і друкарства України»;

24, 25 травня – презентація виставки одного раритетного музейного експоната. Патерик Печерський, перше видання визначної пам’ятки давньоруської літератури.

Продовження експонування виставок:

«Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII-XVIII ст. до свята Великодня;

«Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;

«Всесвіт і я». Живопис, графіка, колаж. Художник Сергій Гричанок;

«Від видань «Української накладні» Якова Оренштайна до Постатей культури та Філософського словника. До 150-річчя від дня народження Якова Оренштайна.

25 травня – Notturno D’amore;

24 травня – «Лисенки (неофіційні)»;

25 травня – мандрівка за лаштунки «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;

до 1 червня – «Складні механізми». Виставка живопису Марії Верес;

24 травня – «Родина Старицьких у Києві». Інтерактивна екскурсія;

24-25 травня – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

виставка «Київ. Ритми», присвяченої Дню Києва;

до 22 червня – виставка «Золтан Мичка. Лінія наступності»;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

Виставка «Сициліада» Юрія Вакуленка

Запрошуємо вас поринути у неквапливу та епічну подорож древньою Сицилією на виставці «Sycyliada». До 1 червня ви зможете прослідкувати за мистецьким тревелогом художника знайомим маршрутом: Палермо – Форца-д’Агро – Зінгаро – Сиракузи – Ното. Проте, автор не зупиняється на туристичних краєвидах, а досліджує глибокі культурно-природні зв'язки, розглядаючи рослини як витвори мистецтва, а скульптури – як частину ландшафту.

Художник, будучи професійним реставратором, майстерно передає нашарування кольорів, часові розломи та складні природні лінії, де історія, культура та природа Сицилії ніби оживають на полотнах.

Коли: 24-25 травня з 11:00 до 18:00.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

24 травня – оглядові екскурсії музейною експозицією;

24 травня – вулична екскурсія «Історія будинку Бунге»;

25 травня – культурно-мистецький захід – виступ акторів Театру-студії «Диво» під керівництвом Ольги Ткаченко;

25 травня – концертна програма актриси театру Ольги Кізуб;

24-25 травня – оглядові екскурсії музеєм.

24 травня – лекторій у Музеї Ханенків. «Родина Сахновських: забуті персонажі з історії Музею». Розповідає Катерина Барановська;

25 травня – концерт Євгена Громова «В орбіті П’єра Булеза»;

24-25 травня – виставка «Мій музей»;

24-25 травня – «13–17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

24-25 травня – екскурсія Музеєм Ханенків, розповідає Олександр Жук.

24, 25 травня – вініловий доробок української музики «Києве мій».

24, 25 травня – майстер-клас зі створення та організації «Паперового театру».

Театри

24 травня – вистава «Копи проти Равликів»;

24 травня – вистава «Хлібне перемирʼя»;

25 травня – вистава «Ідеальна пара»;

25 травня – вистава «Дім».

«Хлібне перемир'я»

У Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра відбудеться прем'єра вистави «Хлібне перемир'я» за твором Сергія Жадана. Це глибока історія про повернення двох братів до рідної домівки після смерті матері. Навколо вирує війна, але ріка та спогади про дитинство залишаються незмінними, тоді як будинок без матері та зруйнований міст свідчать про те, що життя триває, але вже інакше.

Вистава тривалістю 2 години 20 хвилин з антрактом досліджує теми пам'яті, змін та незмінності у воєнний час через призму сімейної історії.

Коли: 24 травня 18:00

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

24 травня – вистава «Мама для мамонтенятка» – неймовірна історія;

25 травня – вистава «Білосніжка» – музична казка.

Дитячий простір «У світі казок»:

24 травня – вистава «Апельсинова зоря, або давай пограємось» – вистава-фантазія.

24, 25 травня – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;

24, 25 травня – трагікомедія «В Португалії зараз тепло».

24 травня – екскурсія «За лаштунками Молодого»;

24 травня – французька комедія «Тітонька на мільйон»;

24 травня – ірландська антисага «Королева краси»;

24 травня – стрибок у невідоме на 1 дію «Ріверсайд драйв»;

25 травня – прем’єра – пластично-драматичний епос «Праматері степів».

24 травня – вистава «Летюча миша»;

25 травня – вистава «Скрипаль на даху».

Вистава «Летюча миша»

«Летюча миша» – всесвітньо відома оперета на музику Йоганна Штрауса, яка посідає одне з найпочесніших місць в репертуарі театру. Цього вечора ви опинитеся серед гостей пишного маскараду, який влаштував князь Орловський. Саме тут, посеред десятків інших гостей, знаний «Дон Жуан» Генріх Айзенштайн зустрічає чарівну незнайомку в костюмі кажана. Чоловік без тями закохується і робить усе, щоб завоювати прихильність красуні. Він навіть не здогадується, що перед ним – його дружина Розалінда, котра тепер має намір провчити чоловіка-зрадника.

Коли: 24 травня, 17:00

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

24 травня – комічна опера на одну дію «Шлюбний вексель, або Щастя за добу»;

25 травня – балет на дві дії «Білосніжка та семеро гномів»;

25 травня – концерт Віктора Романченка «One more song» за участі Ольги Жмуріної та рок-гурту «The Waves».

Вистава «Камінний господар»

Коли люди намагаються побудувати Вавилонську вежу, перейти межу, доторкнутися до божественного, щоб стати богом – це може призводити до катастроф. «Камінний господар» – це історія про свободу і владу, а також про те, як трансформується особистість, яка цю владу отримує.

Коли: 24 травня, 18:00

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Бібліотеки

24 травня – розмовний клуб English Speaking Club;

24 травня – презентація книги «Палаючий фронт»;

24 травня – «Лесине коло суботньої поезії». Поетично-музична зустріч із Наталією Васильєвою.

24-30 травня – виставка матеріалів «Творчість улюбленого міста Києва», до Дня Києва;

до 25 травня – книжкова виставка «День вишиванки: код нації через вишивку»;

до 25 травня – виставка-реквієм «Забуттю не підлягає», до Дня пам’яті жертв політичних репресій;

до 25 травня – книжкова виставка «Київ – відкритий, демократичний, комфортний для кожного;

до 30 травня – книжкова виставка «Європа в серці: святкуємо єдність і свободу»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній».

25 травня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж»;

25 травня – відкриття виставки «Київський Пленер» до Дня Києва.

24 травня – майстер-клас «Квітка каштана» з гуртком «Місто майстрів».

24 травня – День краєзнавства «Київський фотолітопис у старовинних листівках»;

24 травня – відкрита розмова «Про Київ мовою кіно».

24–25 травня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії».

24-25 травня – виставка акварелей «Квітковий настрій» Наталії Анікіної і виставка робіт учасників студії «Чарівний пензель», присвячена українським головним уборам, «Вінки, «коси», очіпки...»;

25 травня – відкриття виставки творів Лариси Пуханової «Хто сказав «мяу»?».

25 травня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

24-25 травня – виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

24–25 травня – виставка художніх робіт Шрі Чинмоя «Царство кольору».

Концерти

Юрій Рибчинський. Ювілейний концерт до 80-річчя

24 травня 2025 року у Палаці «Україна» відбудеться телезйомка концерту до 80-річчя Юрія Рибчинського у Києві.

Юрій Рибчинський – видатний поет сучасності. Більше 150 його віршів покладено на музику. Поезія Рибчинського стала основою української естрадної пісні. Його тексти наповнені любов’ю до рідної землі, чуттєвістю та глибоким філософським змістом. Ви не могли не чути: «Хрещатик», «Минає день», «Зелен-клен».

Ювіляр писав пісні для багатьох українських співаків, співпрацював із зірками та з молодими артистами-початківцями. Привітати поета у цей день збирається безліч провідних українських артистів: Ірина Білик, Наталія Могилевська, Zlata Ognevich, Pivovarov, Verka Serduchka, Олександр Пономарьов, Оля Полякова, Monatik, Ансамбль ім. П. Вірського, Хор ім. Г. Верьовки та багато-багато інших.

Коли: 24 травня, 17:00

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Тіна Кароль у «В'ява»

25 травня відбудеться концерт Тіни Кароль. Зірка сучасної української музики представить ексклюзивну концертну програму з улюбленими хітами, такими як Blow Your Mind, «Безодня», «Вабити» та «Що ти наробила».

Тіна Кароль обіцяє здивувати своїх шанувальників.

Коли: 25 травня, 17:00

Місце проведення: Культурний простіп «В'ява», проспект Академіка Глушкова, 1.

Стендапи

Сольний Стендап Концерт Алли Волкової

В Будинку кіно відбудеться стендап Алли Волкової «Дітородний потенціал». Це відверта та смілива розмова про материнство без ідеалізації, про тиск суспільства та реалії життя жінки. Готуйтеся до чесного, місцями незручного гумору. 18+. Увага: присутня нецензурна лексика. У випадку повітряної тривоги концерт буде призупинено.

Коли: 24-25 травня, 19:30

Місце проведення: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6.

«Стендап на даху. День міста»

Стендап на даху – можливість провести вихідний з гумором та відпочити після насиченого тижня. Виступатимуть для вас: Влад Галицький, Наталі Скорик, Марина Войцеховська, Богдан Боярин.

У серці міста, на даху коворкінгу @kooperativkyiv, з якого відкривається шаленої краси вид на Київ.

Коли: 25 травня, 17:30

Місце проведення: Kooperativ, вул. Січових Стрільців, 23А.

«Пробіг під каштанами»

Традиційно до Дня Києва проводиться благодійна спортивна акція – «Пробіг під каштанами». Це щорічна акція, яка відбувається з 1993 року, а з 1994 — під час святкування Дня Києва і проходить в останню неділю травня. Наразі організовують 32-й марафон, який відбудеться у День Києва, 25 травня 2025 року, онлайн, за підтримки Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації.

Долучитися до забігу можна з будь-якого куточка України та світу. Традиційна дистанція – 5 кілометрів, проте кожен учасник може обрати власну дистанцію, маршрут, темп і час пробігу, щоб забезпечити максимальний комфорт участі. Для того, щоб взяти участь необхідно зареєструватися на сайті та сплатити благодійний внесок 300 грн (~7,3$ або ~6,7€) з учасника. У День Києва, 25 травня, вийти на пробіжку або прогулянку у будь-якому безпечному місці в Україні чи за кордоном, зробити фото чи відео та поділитися ними в соцмережах із хештегами #probig2025 та #біжузарадималенькихсердець.

Цього року мета пробігу особливо важлива, адже 8 липня 2024 року під час ракетного удару був серйозно пошкоджений Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України – багаторічний реципієнт фонду. Організатори закликають усіх долучитися, аби діти знову отримали шанс на здорове майбутнє.