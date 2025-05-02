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Київська влада збільшила допомогу постраждалим від обстрілів, але є нюанс

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київська влада збільшила допомогу постраждалим від обстрілів, але є нюанс
Головною проблемою залишається нестача житла, куди столична влада могла б оперативно переселяти людей, які втратили свої домівки
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Максимальна сума виплат за повністю зруйноване житло зросла до 350 тис. грн 

Власники житла в столиці, яке постраждало внаслідок атак російських окупантів, можуть розраховувати на збільшені виплати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву в.о. голови Шевченківської РДА Олександра Поповцева

Як повідомив Олександр Поповцев, процес отримання компенсації залишається складним через значну бюрократію.

За останньою інформацією, максимальна сума виплат за повністю зруйноване житло зросла до 350 тис. грн. Однак, для отримання цих коштів власникам необхідно пройти кілька етапів. Зокрема, кожну квартиру має відвідати спеціальна комісія, яка складе відповідний акт про руйнування. Після цього рішення щодо виплати приймає міська комісія.

«По кожній квартирі комісія працює окремо. На одну квартиру може піти й година, і півтори. Працює всього пару комісій з представників райдержадміністрації. Тобто вони залишають свою основну роботу і йдуть працювати в цій комісії», – пояснив Олександр Поповцев.

Він зазначив, що така ситуація склалася через обмежену кількість співробітників, і наразі немає можливості збільшити кількість комісій. Водночас, головною проблемою залишається нестача житла, куди столична влада могла б оперативно переселяти людей, які втратили свої домівки. 

Нагадаємо, голова КМВА Тимур Ткаченко провів термінове засідання Ради оборони Києва. Основною темою обговорення стала ліквідація наслідків ворожої атаки, що відбулася в ніч на 24 квітня. Ткаченко зазначив, що за декілька днів до удару проводив нараду щодо співпраці комунальних служб, де його запевнили у чіткості відповідних механізмів. Проте, ситуація, що склалася у Святошинському районі після обстрілу, викликає низку запитань.

За результатами засідання Тимур Ткаченко дав доручення розробити чіткий план дій для міських та районних служб щодо реагування на наслідки обстрілів. План має включати створення оперативного штабу, розселення постраждалих, надання гуманітарної та правової допомоги, розчищення завалів, обстеження пошкоджених будівель та фінансування відновлювальних робіт.

Як повідомлялося, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському. 

О 7 годині ранку, 25 квітня, у Святошинському районі завершили пошукові-рятувальні роботи на місці російської ракетної атаки по житловому будинку. Почали розбирати аварійні конструкції. В пам'ять про жертв удару люди приносили квіти та іграшки. Станом на 25 квітня було відомо, що внаслідок масованої російської атаки загинуло 12 людей, травмовано – 87.

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Теги: Київ місцева влада обстріл житло КМДА

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