Рятувальники протягом ночі та ранку працювали у чотирьох районах Києва

Головне управління ДСНС України у місті Києві повідомило про завершення робіт з ліквідації наслідків ворожого обстрілу столиці, що стався вночі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Зазначається, що станом на 10:00 ранку, внаслідок російської атаки постраждало семеро осіб, серед яких четверо дітей. Також підтверджено загибель двох людей.

Рятувальники протягом ночі та ранку працювали у чотирьох районах Києва фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Рятувальники протягом ночі та ранку працювали у чотирьох районах Києва, які постраждали від обстрілів: Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському.

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Рятувальні роботи після нічної ворожої атаки на Київ завершено фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

У своєму повідомленні ДСНС висловила щиру подяку всім службам та волонтерам, які долучилися до ліквідації наслідків та допомоги постраждалим у цей складний час, зокрема рятувальникам, медикам, психологам та небайдужим громадянам.

Нагадаємо, вночі, 7 травня, Росія вдарила по Києву. У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському – на 10-поверховий житловий будинок. У Шевченківському районі триває рятувальна операція після нічної атаки.

Внаслідок нічної дронової атаки російських військ у Шевченківському районі столиці загинула жінка-волонтерка та її син. Загибла займалася порятунком тварин.

Також о 04:36 ранку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів.