Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рятувальні роботи після нічної ворожої атаки на Київ завершено (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рятувальні роботи після нічної ворожої атаки на Київ завершено (фото)
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Рятувальники протягом ночі та ранку працювали у чотирьох районах Києва

Головне управління ДСНС України у місті Києві повідомило про завершення робіт з ліквідації наслідків ворожого обстрілу столиці, що стався вночі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС

Зазначається, що станом на 10:00 ранку, внаслідок російської атаки постраждало семеро осіб, серед яких четверо дітей. Також підтверджено загибель двох людей.

Рятувальники протягом ночі та ранку працювали у чотирьох районах Києва
Рятувальники протягом ночі та ранку працювали у чотирьох районах Києва
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Рятувальники протягом ночі та ранку працювали у чотирьох районах Києва, які постраждали від обстрілів: Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському.

14 фото
На весь екран
Рятувальні роботи після нічної ворожої атаки на Київ завершено
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

У своєму повідомленні ДСНС висловила щиру подяку всім службам та волонтерам, які долучилися до ліквідації наслідків та допомоги постраждалим у цей складний час, зокрема рятувальникам, медикам, психологам та небайдужим громадянам.

Нагадаємо, вночі, 7 травня, Росія вдарила по Києву. У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському – на 10-поверховий житловий будинок. У Шевченківському районі триває рятувальна операція після нічної атаки.

Внаслідок нічної дронової атаки російських військ у Шевченківському районі столиці загинула жінка-волонтерка та її син. Загибла займалася порятунком тварин. 

Також о 04:36 ранку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів.

Читайте також:

Теги: росія Київ ДСНС обстріл будинок жінка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Здатність росіяни прорвати підготовлену оборону ЗСУ на Сумщині виглядає сумнівною ідеєю
Аналіз військової ситуації на Сумському напрямку
9 квiтня, 18:08
Трамп спромігся сформувати реально унікальну команду
Сто днів, які ошелешили світ
29 квiтня, 22:15
На Ростовщині лунали вибухи
РФ заявила про атаку 158 дронів: на Ростовщині евакуйовано людей з будинку
9 квiтня, 07:48
У разі порушень правопорядку поліція складає відповідні матеріали на учасників протестів
Поліція Києва роз’яснила ситуацію зі сутичками на ЛГБТК+ кінофестивалі
19 квiтня, 19:57
Будівля площею 13 892,2 кв. м є важливим адміністративним, історичним і символічним об’єктом у самому серці Києва
АРМА знайшло управителя Будинку профспілок на Хрещатику
22 квiтня, 16:57
На столичному проспекті Соборності сталася аварія
У Києві сталася смертельна ДТП (відео)
25 квiтня, 20:25
Речниця наголосила, що президент США Дональд Трамп прагне завершення війни в Україні дипломатичним шляхом
Держдеп озвучив нову роль США у російсько-українській війні
2 травня, 01:49
Працівниці обміну валют оперативно викликали охорону, яка затримала нападника
У Києві студент погрожував підірвати обмінник, вимагаючи гроші
1 травня, 16:25
Внаслідок атаки постраждало четверо людей
Ринок «Барабашово» в Харкові постраждав після атаки: який наразі його стан
Вчора, 16:57

Новини

Хронічно невезучий будинок. Історія хрущівки, в яку сьогодні врізався дрон
Хронічно невезучий будинок. Історія хрущівки, в яку сьогодні врізався дрон
Рятувальні роботи після нічної ворожої атаки на Київ завершено (фото)
Рятувальні роботи після нічної ворожої атаки на Київ завершено (фото)
На Подолі попри заборону будівельники розбирають корпус-пам’ятку Могилянки (фото)
На Подолі попри заборону будівельники розбирають корпус-пам’ятку Могилянки (фото)
Дві релігійні громади Києва порвали з Москвою та приєдналися до ПЦУ
Дві релігійні громади Києва порвали з Москвою та приєдналися до ПЦУ
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 3 год
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 3 год
Київське метро нагадало пасажирам про особливості руху під час повітряної тривоги
Київське метро нагадало пасажирам про особливості руху під час повітряної тривоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 травня 2025
34K
Визволений з російського полону боєць заспівав «Ой у лузі червона калина»
29K
Трамп анонсував «оголошення», яке буде «одним із найважливіших за багато років»
13K
Прогноз магнітних бур на 7-9 травня: якою буде сонячна активність
11K
Втрати ворога станом на 7 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
Вчора, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Вчора, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Вчора, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
5 травня, 12:57

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua