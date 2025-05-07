Удар по Києву: з’явилося відео влучання ворожого БпЛА у будинок

Окупанти в черговий раз цілилися по будинках

Вночі, 7 травня, окупанти атакували Київ безпілотниками. З’явилося відео влучання ворожого БпЛА у будинок у Шевченківському районі. Про це повідомляє «Главком».

Один із російських безпілотників влучив у житловий будинок у Шевченківського районі столиці. Удар потрапив на відео.

Внаслідок нічної дронової атаки російських військ у Шевченківському районі столиці загинула жінка-волонтерка та її син. Загибла займалася порятунком тварин.

Раніше ми писали, що вночі, 7 травня, далекобійні дрони СБУ уразили два заводи ВПК в російському тилу: «Базальту» та «Сплаву». Про це «Главкому» повідомили джерела у СБУ.

«Бавовна «завітала» на «Базальт» – головне оборонне підприємство РФ із виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ армії РФ (Красноармійськ, Московська обл.). Там місцеві жителі нарахували щонайменше сім вибухів, після яких розпочалася пожежа. А також на завод «Сплав» – єдине в РФ підприємство, яке проектує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони (м. Тула). Після прильотів дронів на території підприємства виникла сильна пожежа та задимлення», – повідомив співрозмовник.

Нагадаємо, 6 травня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки невстановлених літальних апаратів. У різних районах півострова було чутно вибухи, а російські системи протиповітряної оборони були приведені в дію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Близько 21:30 за київським часом так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв оголосив про введення режиму повітряної тривоги на території Криму.

Також у ніч проти середи, 7 травня, у Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ. Відповідні відео вже з’явились в Telegram-каналах, передає «Главком».

Зазначається, що пожежу видно на вулиці, на якій знаходиться АТ Конструкторське бюро приладобудування, яке займається розробкою високоточного керованого озброєння. Атакож на цій же вулиці розташоване науково-виробниче об’єднання «Сплав». На цьому підприємстві виробляють реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч», «Торнадо», боєприпаси для ТОС-1А «Солнцепек».

До слова, сьогодні вночі під атакою дронів опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа. Відповідні фото та відео вже з’явились в Telegram-каналах, передає «Главком».

Це – єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. Перше його ураження відбулося 5 квітня.