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Пожежа на Вокзальній площі у Києві: вогонь знищив кіоски, виявлено загиблого

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пожежа на Вокзальній площі у Києві: вогонь знищив кіоски, виявлено загиблого
Під час ліквідації пожежі, площа якої склала 20 кв. м, рятувальники виявили тіло загиблої особи
фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві

Загоряння виникло у металевому кіоску та швидко поширилося на сусідні торгові точки

Сьогодні, 2 травня, о 00:17 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на Вокзальній площі в Солом'янському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва

Повідомляється, що загоряння виникло у металевому кіоску та швидко поширилося на сусідні торгові точки, а також на сміття, що знаходилося поруч.

Під час ліквідації пожежі, площа якої склала 20 кв. м, рятувальники виявили тіло загиблої особи.

Пожежу було локалізовано о 00:33, а повністю ліквідовано о 00:47. На місці події працювали п'ятеро вогнеборців та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Наразі причини виникнення пожежі та обставини трагічного випадку встановлюються правоохоронними органами.

Нагадаємо, 29 квітня у місті Вишневе, що під Києвом на вулиці Марії Приймаченко горіла одна з квартир п’ятиповерхового будинку. Під час гасіння вогню надзвичайники врятували чотирьох людей. Унаслідок пожежі постраждала 53-річна жінка. Її госпіталізували до приїзду рятувальників.

Теги: пожежа Київ ДСНС сміття рятувальники

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