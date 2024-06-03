Марш Рівності у столичному метро: огнанізатори натякнули, що не потребують дозволу КМДА

КиївПрайд 2024 може відбутись у метро і без офіційного погодження КМДА, однак організатори виступають за діалог із владою

Пресслужба організації повідомляє, що КиївПрайд ніколи не звертався до КМДА із проханням про закриття станцій метро чи виділення коштів з міського бюджету

КиївПрайд 2024 може відбутись у метро у тій чи іншій формі і без офіційного погодження КМДА чи Київського метрополітену. Про це повідомили організатори Маршу Рівності після заяви столичної влади.

«КиївПрайд 2024 може відбутись у метро у тій чи іншій формі і без офіційного погодження КМДА чи Київського метрополітену, однак ми як організатори завжди виступаємо за діалог із владою. Ми вдячні за розуміння столичною владою, що правозахисні та інформаційно-роз’яснювальні заходи, спрямовані на утвердження рівності, є важливими і в умовах воєнного стану – як було зазначено в офіційній заяві КМДА. Тож сподіваємося на конструктивний діалог та спільний пошук рішень, які дозволять провести Марш КиївПрайд 2024 якомога безпечніше», – йдеться у повідомленні.

Також КиївПрайд спростовує інформацію, поширену деякими телеграм-каналами, які пов’язують з недобросовісними політтехнологами.

Пресслужба організації повідомляє, що КиївПрайд ніколи не звертався до КМДА із проханням про закриття станцій метро чи виділення коштів з міського бюджету та виступають проти втягування КиївПрайду в політичне протистояння у столиці.

ГО «КиївПрайд» 16 травня звернулася до Київської міської військової адміністрації з пропозицією організувати зустріч і погодити різні варіанти проведення Маршу. Станом на сьогодні, такої зустрічі не відбулось.

«Зважаючи на високу ймовірність ракетної атаки, ми дійсно розглядаємо метро як основне та найбільш безпечне місце для проведення Маршу, враховуючи, зокрема, позитивний досвід ХарківПрайду» – зазначили організатори маршу.

КиївПрайд 2024 може відбутись у метро у тій чи іншій формі та без офіційного погодження КМДА чи Київського метрополітену, однак організатори виступають за діалог із владою.

«Ми вдячні за розуміння столичною владою, що правозахисні та інформаційно-роз’яснювальні заходи, спрямовані на утвердження рівності, є важливими й в умовах воєнного стану - як було зазначено в офіційній заяві КМДА. Тож сподіваємося на конструктивний діалог та спільний пошук рішень, які дозволять провести Марш КиївПрайд 2024 якомога безпечніше» – підкреслили в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що уперше за час повномасштабної війни в Україні пройде КиївПрайд і благодійний фестиваль на підтримку прав ЛГБТК. Марш мав відбутися 16 червня у київському метро через воєнний час.

Столична влада не погоджувала проведення Маршу Рівності в київському метро. Із міркувань безпеки організаторів просять обрати іншу локацію.