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Київський ТЦК відреагував на інцидент під час затримання військовозобов'язаного

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київський ТЦК відреагував на інцидент під час затримання військовозобов'язаного
Чоловік намагався чинити опір представникам ТЦК та поліції
фото скріншот відео

У ТЦК наголосили, що співробітники Національної поліції України та військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки діяли в рамках закону

Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інцидент за участю співробітників ТЦК та поліцейських біля станції метро «Деміївська». Там заявили, що співробітники поліції та військовослужбовці діяли в рамках закону. Про це інформує пресслужба Київського міського ТЦК та СП.

Як зазначається, у місті Київ поблизу станції метро «Деміївська» під час перевірки документів співробітниками Національної поліції України були виявлені особи, які ухилялися від виконання військового обов’язку. Один із чоловіків намагався чинити опір. «При спробі його затримати цивільні особи почали чинити опір правоохоронцям та військовослужбовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І такими діями громадяни свідомо дали втекти особі, яка порушила закон», – йдеться в повідомленні.

В ТЦК повідомили, що один із військовослужбовців, який нещодавно повернувся з зони бойових дій, де отримав поранення, не зміг втримати емоцій та намагався вдарити цивільну особу, яка, в свою чергу, продовжувала провокувати конфлікт та перешкоджати законним діям правоохоронців.

«З приводу цього вже ведеться службове розслідування», – зазначається в повідомленні.

У ТЦК наголосили, що співробітники Національної поліції України та військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки діяли в рамках закону.

«Наголошуємо: за перешкоджання мобілізаційним заходам є покарання відповідно до статті 114-1 Кримінального Кодексу України», – інформують в ТЦК.

Нагадаємо,  в Телеграм-каналах було поширене відео силового затримання чоловіка на Деміївці працівниками ТЦК, поліцією та невідомими чоловіками спортивної статури в «панамках».

Перехожі жінки та місцеві продавчині у Києві намагалися вплинути на працівників ТЦК, аби витягти від них чоловіка.

Як зазначають очевидці одна із продавчинь, що пішла «відбивати» чоловіка нібито отримала від працівника ТЦК удар головою.

Нагадаємо, по завершенні 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, Територіальний центр комплектування надсилатимуть повістку поштою з повідомленням про вручення на адресу місця проживання військовозобов'язаного чи резервіста.

Раніше у Дніпропетровському обласному ТЦК прокоментували відео конфліктної ситуації, що сталася 1 червня у місті Дніпро між співробітниками військкомату та чоловіком у цивільному. 

Читайте також: Скандальні відео з ТЦК: військові попередили українців про ворожі спецоперації 
Теги: мобілізація ТЦК Київ

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