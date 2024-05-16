Гендиректор Yasno пояснив, як українці можуть зменшити дефіцит в енергосистемі

Гендиректор Yasno звернувся до українців з проханням

Сьогодні ввечері в Україні знову плануються відключення. Однак українці можуть зменшити дефіцит в енергосистемі. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Гендиректор Yasno звернувся до українців з проханням економити електроенергію. За його словами, Україна має три шляхи зменшити дефіцит: відбудова побитої генерації, розширення можливостей по імпорту та економія споживання.

«На цю хвилину обмеження від «Укренерго» такі, що графіки будуть витримуватися. Якщо обмеження доведуть більші, як було сьогодні вночі та зранку, то вже буде без графіків», – зазначив він.

Нагадаємо, у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях з 16:00 діятимуть стабілізаційні відключення. Вони застосовуватимуться згідно з лімітами споживання електроенергії, що доведені НЕК «Укренерго».

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.

Як повідомлялося, «Укренерго» запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

До слова, у Києві 16 травня через значний дефіцит в енергосистемі запровадили погодинні стабілізаційні відключення світла. «Главком» розповів, де шукати графіки відключення світла.