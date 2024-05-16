Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Гендиректор Yasno пояснив, як українці можуть зменшити дефіцит в енергосистемі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Гендиректор Yasno пояснив, як українці можуть зменшити дефіцит в енергосистемі
У Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях діють стабілізаційні відключення
фото з відкритих джерел

Гендиректор Yasno звернувся до українців з проханням

Сьогодні ввечері в Україні знову плануються відключення. Однак українці можуть зменшити дефіцит в енергосистемі. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Гендиректор Yasno звернувся до українців з проханням економити електроенергію. За його словами, Україна має три шляхи зменшити дефіцит: відбудова побитої генерації, розширення можливостей по імпорту та економія споживання.

«На цю хвилину обмеження від «Укренерго» такі, що графіки будуть витримуватися. Якщо обмеження доведуть більші, як було сьогодні вночі та зранку, то вже буде без графіків», – зазначив він.

Нагадаємо, у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях з 16:00 діятимуть стабілізаційні відключення. Вони застосовуватимуться згідно з лімітами споживання електроенергії, що доведені НЕК «Укренерго».

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.

Як повідомлялося,  «Укренерго» запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

До слова, у Києві 16 травня через значний дефіцит в енергосистемі запровадили погодинні стабілізаційні відключення світла. «Главком» розповів, де шукати графіки відключення світла.

Читайте також: Відключення світла. Це лишень репетиція
Теги: Київ відключення електроенергія енергетика українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

17 травня можливе продовження відключення
Відключення світла в низці областей. ДТЕК повідомив години
Сьогодні, 16:15
СБУ затримала у Києві соратників Медведчука, які закликали українців скласти зброю
СБУ затримала у Києві соратників Медведчука, які закликали українців скласти зброю
Вчора, 14:44
Україні бракує світла через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури
«Укренерго» повертає обмеження енергопостачання для промисловості
13 травня, 14:20
Галущенко заявив, що через масовані атаки РФ українська енергосистема втратила понад 8 ГВт потужності генерації
Під час повномасштабної війни енергетики ДТЕК 37 разів «підіймали» ТЕС з нуля після обстрілів
9 травня, 17:10
Експерти попереджають про аварійність Поштової площі з 2019 року
«Обов’язково буде біда». Чи закриють у Києві метро «Поштова площа»? мегаполіс
6 травня, 09:00
На алеях та галявинах Співочого вже з'явились гігантські фігури кролів та пасхальні яйця
Гігантські фігури та майстер-класи. На Співочому полі відзначатимуть Великдень
2 травня, 21:14
У денні години завдяки «зеленій» генерації виникає профіцит в енергосистемі
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Поліцейські зафіксували високий вміст алкоголю у крові Майбоженка на момент скоєння ДТП
Голову Броварської райдержадміністрації Майбоженка буде звільнено – Київська ОВА
26 квiтня, 20:44
Стовб впав на проїжджу частину у дворі багатоповерхівки
У Києві трактор зачепив та повалив бетонний стовп (фото)
19 квiтня, 11:41

Суспільство

Гендиректор Yasno пояснив, як українці можуть зменшити дефіцит в енергосистемі
Гендиректор Yasno пояснив, як українці можуть зменшити дефіцит в енергосистемі
День вишиванки. Юлія Тимошенко вразила розкішним виглядом
День вишиванки. Юлія Тимошенко вразила розкішним виглядом
ТЦК присвоюватимуть кожному чоловіку спеціальний код: що він означає
ТЦК присвоюватимуть кожному чоловіку спеціальний код: що він означає
Зеленський та перша леді України у стильних вишиванках привітали українців
Зеленський та перша леді України у стильних вишиванках привітали українців
Лещенко знайшов пояснення, чому має право розважатися в клубах
Лещенко знайшов пояснення, чому має право розважатися в клубах
Гендиректор Yasno повідомив про поточний стан в енергетиці
Гендиректор Yasno повідомив про поточний стан в енергетиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Полонений 18-річний окупант здивував історією про те, як опинився на війні
24K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
15K
За що ми воюємо, або Звернення до тих, хто втомився від війни
14K
«Воно чи вони?» Фаріон відповіла, як правильно називати переможця Євробачення Nemo
8004
Путін прилетів у Китай: що відомо про мету і програму візиту
7879
Прикордонники у горах затримали гравця одного з найсильніших баскетбольних клубів України

Новини

Черговий пакет санкцій має повністю заборонити російську продукцію на ринку ЄС – нардеп
Сьогодні, 15:19
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 06:05
Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Вчора, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Вчора, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Вчора, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Вчора, 11:37

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua