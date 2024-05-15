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У Києві стався новий потоп на «Либідській» (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві стався новий потоп на «Либідській» (відео)
Вчора у Києві біля торгово-розважального центру Ocean Plaza стався прорив теплотраси
скріншот з відео

Причиною нового потопу знову став прорив труби

У Києві біля станції метро «Либідська» вдруге за декілька днів стався потоп. Відео публікують користувачі соцмереж.

Як зазначають кияни, причиною нового потопу став прорив труби.

Згодом пресслужба КМДА повідомила, що фахівці «Київтеплоенерго» локалізували пошкодження тепломережі на вул. Антоновича

«Під час проведення гідравлічних випробувань тепломереж сталось пошкодження в теплокамері з витоком води назовні. Діаметр пошкодженого трубопроводу – 200 мм. Одразу після повідомлення про витік фахівці знизили тиск у трубопроводах тепломережі та розпочали підготовку до проведення ремонтних робіт», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора у Києві біля торгово-розважального центру Ocean Plaza стався прорив теплотраси. Внаслідок надзвичайної події дорога буквально перетворилась на річку.

Пресслужба патрульної поліції Києва зазначала, що через прорив водопроводу на вулиці Антоновича, рух транспорту тимчасово перекритий. Натомість пресслужба КМДА повідомила, пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось під час гідравлічних випробувань.

Як повідомлялося, ремонт аварійної ділянки київського метро на перегоні між станціями «Деміївська» і «Либідська» вийшов на наступний ключовий етап.

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Теги: Київ метро вода потоп столиця

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