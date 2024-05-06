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У столиці пройдуть військові навчання з оборони Києва

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці пройдуть військові навчання з оборони Києва
Знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки – заборонено
фото: Генштаб

У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння

У Києві проходитимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. Навчання пройдуть у Дарницькому районі з 06 по 10 травня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Дарницької РДА. 

«У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

Мета навчань – нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції», – йдеться у повідомленні.

У Дарницькій РДА нагадали, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки – заборонено.

Раніше повідомлялося, що біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Києві зібралися кілометрові черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані.Місцеві жителі повідомляють у соцмережах, що деякі чоловіки стоять у чергах вже другий день. Імовірно, всі ці чоловіки є не добровольцями, а переважно людьми, яких присилають підприємства для бронювання. 

Теги: Київ військові навчання

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