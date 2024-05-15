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У Києві та низці областей застосовано екстрені відключення електроенергії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві та низці областей застосовано екстрені відключення електроенергії
Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває
фото з відкритих джерел

За вказівкою «Укренерго» знову застосовуються екстрені відключення світла

У Києві та низці областей України введено екстрені відключення. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко та компанія «Дтек».

Зокрема, екстрені відключення застосовуються у Києві та Київській області, Одещині, Дніпропетровщині й Донеччині.

«Сьогоднішній досвід показує необхідність впровадження графіків. Тож «Укренерго» розрахувало та довело операторам системи розподілу
 ліміти споживання на завтра з 00:00 до 9:00 та з 16:00 до 00:00», – зазначив гендиректор Yasno.

Коваленко каже, у разі перевищення цих лімітів будуть застосовуватися стабілізаційні відключення, тобто графіки.

Як зазначила пресслужба «Дтек», надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває.

«Тому за вказівкою «Укренерго», застосовуються екстрені відключення. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора «Укренерго» ввело екстрені відключення світла у всіх регіонах України. Вони тривали з 21:00 до 00:00.

Як повідомлялося, якщо споживання електроенергії буде рости ще більше, то в Україні можуть бути введені обмеження для побутових споживачів.

Читайте також: Знову відключення світла? Прості поради, як до цього підготуватись
Теги: ДТЕК відключення енергетика електроенергія Київ

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