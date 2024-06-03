Марш Рівності у столичному метро: КМДА ухвалила рішення

Микола Поворозник: «Аби уникнути можливих провокацій, не можемо дозволити проведення Маршу Рівності в метро»

Столична влада не погоджувала проведення Маршу Рівності в київському метро. Із міркувань безпеки організаторів просять обрати іншу локацію. Про це повідомляє пресслужб КМДА.

Як наголошується, у разі проведення маршу відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки покладається на організаторів. Крім того, у КМДА звернули увагу на заяви, які поширюють деякі Telegram-канали, про нібито зупинку руху метро на час проведення Маршу Рівності та виділення на його організацію коштів із міського бюджету – абсолютно не відповідають дійсності і, очевидно, покликані збурити суспільство та дестабілізувати ситуацію в столиці.

«Ми розуміємо, що правозахисні та інформаційно-роз’яснювальні заходи, спрямовані на утвердження рівності, є важливими і в умовах воєнного стану. Однак Київський метрополітен – об’єкт подвійного призначення і частина критичної інфраструктури міста, це завжди території підвищеного ризику через обмеженість простору, графік руху поїздів і великий пасажиропотік. Ми не можемо наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів. Тому, аби уникнути можливих провокацій, не можемо дозволити проведення Маршу Рівності в метро», – пояснив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як зауважили в Департаменті молоді та спорту КМДА, масові заходи під час дії правового режиму воєнного стану в Україні можуть відбуватися лише за умови обов’язкового дотримання всіх вимог заходів безпеки, законодавства України у сфері цивільного захисту учасників заходу в умовах воєнного стану, вимог Правил благоустрою міста Києва.

У Департаменті рекомендують утриматися від проведення заходів, що передбачають скупчення значної кількості людей, та зазначають, що в разі проведення – відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки покладається на організаторів.

Раніше повідомлялося, що уперше за час повномасштабної війни в Україні пройде КиївПрайд і благодійний фестиваль на підтримку прав ЛГБТК. Марш мав відбутися 16 червня у київському метро через воєнний час.