На столичній Оболоні чоловік влаштував стрілянину, є постраждалі (фото)

Внаслідок стрілянини постраждав 53-річний чоловік, постріл влучив йому у груди

На столичній Оболоні чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці. У момент інциденту він був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Facebook.

Як зазначають у поліції, чоловік, який був під дією алкоголю, спочатку штовхнув перехожу. Коли за неї почали заступатись її знайомі, зловмисник дістав пістолет травматичної дії та здійснив три постріли.

Внаслідок стрілянини постраждав 53-річний чоловік, постріл влучив йому у груди. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Зловмисником виявився місцевий житель 1989 року народження. Його затримали поліцейські за статтею 208 КК України. Правоохоронці вилучили у фігуранта пристрій для відстрілу гумових куль «Форт» та стріляні гільзи.

Чоловіку оголосили підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 ККУ). Йому загрожує до семи років за ґратами.

Раніше повідомлялося, що у Києві невідомий відкрив стрілянину з балкона на Позняках.