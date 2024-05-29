На столичній Оболоні чоловік влаштував стрілянину, є постраждалі (фото)
Внаслідок стрілянини постраждав 53-річний чоловік, постріл влучив йому у груди
На столичній Оболоні чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці. У момент інциденту він був у стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Facebook.
Як зазначають у поліції, чоловік, який був під дією алкоголю, спочатку штовхнув перехожу. Коли за неї почали заступатись її знайомі, зловмисник дістав пістолет травматичної дії та здійснив три постріли.
Внаслідок стрілянини постраждав 53-річний чоловік, постріл влучив йому у груди. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
Зловмисником виявився місцевий житель 1989 року народження. Його затримали поліцейські за статтею 208 КК України. Правоохоронці вилучили у фігуранта пристрій для відстрілу гумових куль «Форт» та стріляні гільзи.
Чоловіку оголосили підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 ККУ). Йому загрожує до семи років за ґратами.
Раніше повідомлялося, що у Києві невідомий відкрив стрілянину з балкона на Позняках.
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