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У столичному метро відбудеться Марш рівності

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У столичному метро відбудеться Марш рівності
16 червня відбудеться Марш рівності, який востаннє проходив у Києві ще у 2021 році
фото з відкритих джерел

Із безпекових міркувань, у Марші зможе взяти участь обмежена кількість людей – не більше 500 людей

Уперше за час повномасштабної війни в Україні пройде КиївПрайд і благодійний фестиваль на підтримку прав ЛГБТК. Про це повідомляє пресслужба КиївПрайд.

16 червня відбудеться Марш рівності, який востаннє проходив у Києві ще у 2021 році. Захід буде проходити у київському метро через воєнний час. Захід відповідатиме усім безпековим вимогам та буде узгоджений з органами влади. Команда КиївПрайду веде переговори з військовою адміністрацією. Організатори повідомляють, що з безпекових міркувань, у Марші зможе взяти участь обмежена кількість людей – не більше 500 людей, серед яких активісти, представники ЛГБТК+ та правозахисних організацій, волонтери. «В Україні прайд – це майданчик для боротьби за права людини, а в умовах великої війни – це можливість надати Україні видимості у світі та залучити додаткову допомогу для тих, хто боронить нашу незалежність» – повідомляють організатори КиївПрайду 2024.

Також перед маршем, 9 червня у київському арт-центрі Closer проходитиме Благодійний освітній фестиваль КиївПрайд. Програма фестивалю складається з лекцій, дискусій, креативних майстерень, ярмарку українських брендів, психологічних консультацій, майстер-класів та музичної програми.

На фестивалі буде вручена KyivPride Awards – нагороду, започатковану для союзниць та союзників ЛГБТК+ спільноти. Її можуть отримати політики, бізнеси, медіа та публічні особи, які роблять внесок у підтримку рівності та прав ЛГБТК+ людей. Усі кошти, отримані під час фестивалю, організатори обіцяють спрямувати на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, востаннє Марш рівності у Києві відбувався ще у вересні 2021 року. тоді акція зібрала 7 тис. учасників та учасниць.

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Теги: ЛГБТ Київ

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