Скандал із барабанами. Київрада готує покарання райадміністраціям, які підкоряються Зеленському

У столиці представники президента можуть залишитися без фінансових повноважень

Гучна історія із закупівлею барабанів для київських укриттів може мати несподівану розв’язку. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Тендерний банкет під час війни. Без матів не обійдеться».

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Як повідомив «Главкому» депутат Київської міської ради ради і голова тимчасової контрольної комісії з перевірки укриттів Леонід Ємець, столичні районні держадміністрації можуть бути обмежені у правах з використання фінансових ресурсів. Комісія дійшла висновку, що вони не справляються з делегованими Київрадою повноваженнями. Тому контрольна комісія підійматиме питання про це на рівні столичного парламенту.

Протягом тижня роботи столичної комісії (йдеться про середину червня 2023 року) суспільству стало відомо про яскраві історії «з душком». Зокрема, управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку. Мистецький ліцей «Зміна» Дніпровського району Києва замовив електросковорідку за 720 тис. грн! Придбана коштовна побутова техніка попрямувала до київських укриттів, майже п’ята частина яких непридатна для використання, уточнює депутат Ємець.

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«Система ProZorro дозволяє бачити тендерні документи. А за тендери відповідають ті, хто їх проводять. У нашому випадку це райдержадміністрації та їхні структурні підрозділи. Вони прописують у документації предмет закупівлі та слідкують за поставленою продукцією», – додав столичний обранець.

Ще раз «відзначилося» управління освіти Дніпровського району – придбало 300 шкіряних барабанів в укриття за 882 тис. грн. Музичні інструменти, як переконував замовник, мали слугувати «психологічним розвантаженням для дітей». Ця ж закупівля чи не найбільше наробила галасу – люди масово кинулися писати скарги до Держаудитслужби з вимогою її відмінити

Врешті-решт замовник був змушений відмовитися від барабанів.

Оскандалилася й Солом’янська райдержадміністрація, яка купила мати для укриттів за завищеними цінами.

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«Таке враження, що всі закупівлі відбуваються з певним відсотком корупції. Інакше, як можна пояснити суттєву різницю в ціні?! Дивіться: один мат для укриття обійшовся Солом’янській РДА у 3,2 тис. грн. Водночас школа у Дніпровському районі Києва за такий же мат заплатила 1,8 тис. грн. Крім цього, наша комісія зв’язалася з виробником цих матів, він їх продає їх по 1,6 тис. грн», – заявив Леонід Ємець.

Нагадаємо, що після скандальної закупівлі барабанів за 1 млн грн у шкільні укриття, депутати фракції «Удар» вручили виконувачу обов'язків голови Дніпровської РДА Павлу Бабію барабан «для зняття стресу».