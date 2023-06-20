Негода на Київщині: блискавка влучила в житловий будинок (відео)

На місці влучання спалахнула пожежа

Сьогодні, 20 червня, під час негоди на Київщині, блискавка влучила у житловий. Унаслідок цього моментально спалахнула пожежа. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

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«Щойно в Гатному блискавка влучила в житловий будинок», – йдеться у заяві.

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Зазначається, що спалахнула пожежа. На місці поліція і ДСНС. «Рятувальники завжди напоготові, втім, звертаюсь до громадян. Вдома у вас завжди мають бути засоби пожежогасіння», – повідомив Нєбитов.

Раніше повідомлялося, що на Київщині удар блискавки зруйнував міст. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. Крім того, на мосту знаходилась машина, наразі інформація про постраждалих уточнюється.