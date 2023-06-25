Ракетна атака на Київ. Рятувальники знайшли ще двох загиблих під завалами багатоповерхівки

Наразі відомо, що обстріл столиці країною-агресоркою позбавив життя п'ятьох мирних мешканців

У Києві під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули пʼятеро людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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«Під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку», - заявив Кличко.

Він повідомив, що загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули п’ятеро людей.

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Як повідомлялося, Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня уламки збитої ракети впали на житлову багатоповерхівку, спричинивши пожежу та пошкодження.