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Ракетна атака на Київ. Рятувальники знайшли ще двох загиблих під завалами багатоповерхівки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ракетна атака на Київ. Рятувальники знайшли ще двох загиблих під завалами багатоповерхівки
Уламки збитої ракети впали на житловий будинок
фото з відкритих джерел

Наразі відомо, що обстріл столиці країною-агресоркою позбавив життя п'ятьох мирних мешканців

У Києві під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули пʼятеро людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

«Під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку», - заявив Кличко.

Він повідомив, що загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули п’ятеро людей.

Як повідомлялося, Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня уламки збитої ракети впали на житлову багатоповерхівку, спричинивши пожежу та пошкодження.

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Теги: Віталій Кличко Київ обстріл

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