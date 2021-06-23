Екологи б’ють на сполох. На Одещині масово гинуть креветки (фото)

Мертві тварини утворили шар товщиною 15 сантиметрів

В Одеській області масово гинуть креветки на березі Хаджибейського лиману. Про це в соціальних мережах повідомляють очевидці екологічної трагедії.

Мертві тварини утворили шар товщиною 15 сантиметрів.

«Ось таку картину довелося спостерігати сьогодні на лимані, шар мертвої креветки на березі сягав 15 сантиметрів», – написав очевидець.

Екологи вважають, що замор креветки може спостерігатися через різке підвищення температури повітря, нестачу кисню у воді.

Додамо, до кінця століття водний стік в Дністрі та в Південному Бузі може знизитись на третину, а у Дніпрі – на 20%. Такі результати дослідження «Аналіз впливу кліматичних змін на водні ресурси України», яке презентувала ГО Екодія спільно з науковцями.

Нагадаємо, що рятувальні роботи на пляжі в Одеській області поблизу села Лебедівка, де стався зсув ґрунту, припинено: загиблих або постраждалих не знайшли.

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