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    Екологи б’ють на сполох. На Одещині масово гинуть креветки (фото)

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    Нестача кисню у воді могла спровокувати високу смертність креветок - Екологи б’ють на сполох. На Одещині масово гинуть креветки (фото)
    Нестача кисню у воді могла спровокувати високу смертність креветок
    Фото з відкритих джерел

    Мертві тварини утворили шар товщиною 15 сантиметрів

    В Одеській області масово гинуть креветки на березі Хаджибейського лиману. Про це в соціальних мережах повідомляють очевидці екологічної трагедії.

    Мертві тварини утворили шар товщиною 15 сантиметрів.

    «Ось таку картину довелося спостерігати сьогодні на лимані, шар мертвої креветки на березі сягав 15 сантиметрів», написав очевидець.

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    Екологи б’ють на сполох. На Одещині масово гинуть креветки (фото)
    Екологи б’ють на сполох. На Одещині масово гинуть креветки (фото)

    Екологи вважають, що замор креветки може спостерігатися через різке підвищення температури повітря, нестачу кисню у воді.

    Додамо, до кінця століття водний стік в Дністрі та в Південному Бузі може знизитись на третину, а у Дніпрі – на 20%. Такі результати дослідження «Аналіз впливу кліматичних змін на водні ресурси України», яке презентувала ГО Екодія спільно з науковцями.

    Нагадаємо, що рятувальні роботи на пляжі в Одеській області поблизу села Лебедівка, де стався зсув ґрунту, припинено: загиблих або постраждалих не знайшли.

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    Теги: екологія Одещина Україна
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    Екологи б’ють на сполох. На Одещині масово гинуть креветки (фото)