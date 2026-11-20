У ніч на 20 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, унаслідок якої постраждали двоє людей та зафіксовано руйнування у двох районах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласні військову адміністрацію.

У Бучанському районі травмовано чоловіка та жінку. Їх госпіталізували до лікарні з пораненнями та гострою реакцією на стрес, наразі загрози їхньому життю немає. Також у цьому районі пошкоджено приватний житловий будинок.

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено дві офісно-адміністративні будівлі підприємств, приватний будинок та автомобіль.

На всіх локаціях працюють оперативні служби, триває фіксація та ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, впродовж ночі та вранці 20 листопада російські війська атакували Київ ракетами, унаслідок якої пошкоджень зазнали три мостові споруди — Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости.

Раніше міський голова столиці Віталій Кличко поінформував, що через наслідки удару проїзд Подільсько-Воскресенським мостовим переходом із правого на лівий берег тимчасово закрили. Також мер повідомив про пошкодження Дарницького мосту, проте не уточнив ступінь руйнувань та чи вплинули вони на пропускну здатність переправи.