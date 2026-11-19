У столиці засудили 45-річного киянина. Його визнали винним у використанні підробленого документа та шахрайстві з земельною ділянкою у Київській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За матеріалами справи, у жовтні 2021 року чоловік прийшов до нотаріуса з підробленим паспортом жителя Харкова, куди була вклеєна його фотографія. Видаючи себе за власника земельної ділянки площею 5 га селі Демидів Вишгородського району, він «продав» її за майже 3,7 млн грн.

«При цьому грошей він не отримав. Згодом учасники шахрайської схеми «продали» цю землю ще кілька разів. Реальний власник землі в цей час мешкав за кордоном і лише згодом дізнався про шахрайство. У суді обвинувачений зізнався, що видавав себе за власника землі на прохання знайомого», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним у використанні підробленого документа та шахрайстві (ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Його засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Земельна ділянка, яку продали за шахрайською схемою, арештована. Власник вживає заходи для її повернення у порядку цивільного судочинства», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, конфлікти між власниками земельних паїв та орендарями найчастіше виникають через невиконання договірних зобов’язань. Розірвання договору оренди землі є цілком можливим, однак вимагає від власника суворого дотримання процесуальних норм та якісної підготовки доказової бази для захисту своїх майнових інтересів. Найпоширенішими підставами для ініціювання цієї процедури є систематична несплата або затримка орендної плати, використання ділянки не за цільовим призначенням, а також погіршення якості ґрунту через виснаження чи забруднення.

До слова, в Україні загальна площа земель сільськогосподарського призначення, відносно яких було укладено угоди купівлі-продажу, офіційно перетнула позначку в один мільйон гектарів.