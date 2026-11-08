Росія атакувала рятувальників, які сьому добу шукають людей під завалами в Комишувасі

Попередній російський авіаудар забрав життя 55 людей, під завалами досі можуть залишатися загиблі

Уранці 8 листопада російські війська знову атакували Комишуваху Запорізької області. Окупанти застосували FPV-дрон. У населеному пункті вже сьому добу тривають аварійно-рятувальні роботи після масштабного авіаудару, жертвами якого стали щонайменше 55 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що під завалами зруйнованих будівель досі можуть залишатися люди. Попри це, російська армія продовжує атакувати селище. «Сьогодні зранку росіяни атакували FPV-дроном Комишуваху, де вже сьому добу тривають аварійно-рятувальні роботи після удару авіабомб, який забрав життя 55 людей, і, на жаль, під завалами ще можуть залишатися люди. Абсолютний цинізм і жорстокість», – заявив Зеленський.

😢Росіяни вдарили FPV-дроном по Комишувасі, де сьому добу тривають аварійно-рятувальні роботи після авіаудару, що забрав життя 55 людей. Під завалами ще можуть залишатися люди, – Зеленський Також уночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Понад 600 тис. людей у Дніпрі та області залишилися без світла. На Житомирщині після обстрілу без опалення – 140 багатоповерхівок. У постраждалих регіонах тривають відновлювальні роботи. За словами Зеленського, лише за цей тиждень Росія випустила по Україні 115 ракет, майже 1900 керованих авіабомб і понад три тисячі ударних дронів. Президент закликав партнерів посилити санкції проти російських виробників балістики та висловив сподівання на сильний 22-й пакет санкцій ЄС. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 8, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, росіяни цілеспрямовано атакували безпілотником співробітників служби безпосередньо під час проведення аварійно-рятувальних робіт. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав. Водночас унаслідок удару було пошкоджено спеціальну рятувальну техніку. Попри постійну небезпеку, рятувальники не припиняють виконувати свої обов'язки.

Президент також повідомив про наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину. Російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі, залишивши без електропостачання понад 600 тис. жителів Дніпра та області. Складною залишається ситуація на Харківщині. Відключення електроенергії фіксують і в інших регіонах України. Зокрема, на Житомирщині внаслідок російського обстрілу без опалення залишилися 140 багатоповерхових будинків.

За словами Зеленського, практично в кожному постраждалому місті та громаді тривають ремонтні роботи. Енергетики та комунальники цілодобово відновлюють водо-, електро- й теплопостачання.

Окремо президент навів масштаби російських атак за останній тиждень. За його словами, Росія випустила по Україні 115 ракет різних типів, майже 1900 керованих авіабомб та понад 3000 ударних безпілотників. Зеленський зазначив, що значну частину застосованих ракет виготовили протягом 2026 року. Україна передає партнерам інформацію про російські підприємства, причетні до виробництва балістичного озброєння, та розраховує на посилення міжнародних санкцій.

«Якщо у світу недостатньо антибалістики, щоб захистити українське небо, потрібно зупиняти ракети на конвеєрах», – наголосив президент. Він також закликав європейських партнерів і країни Групи семи синхронізувати санкційні обмеження та висловив сподівання на ухвалення сильного 22-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали серії авіаударів по Комишувасі Запорізької області. Під удар потрапила школа, яку використовували для гуманітарних потреб. У приміщенні місцеві жителі отримували допомогу. Після першої атаки росіяни повторно вдарили по укриттю, де перебували люди.

Серед загиблих були цивільні, поліцейські та рятувальники, які прибули на допомогу постраждалим. Станом на 7 листопада кількість підтверджених загиблих зросла до 55. Лише протягом попередньої доби рятувальники знайшли під завалами тіла та рештки ще дев'ятьох людей. Пошукова операція триває в умовах постійної загрози повторних російських ударів.