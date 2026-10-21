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Атака на Київ: пошкоджено корпус університету будівництва i архітектури (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київ: пошкоджено корпус університету будівництва i архітектури (фото)
Уламки скла біля архітектурного корпусу КНУБА вже прибрали
фото: КНУБА

У будівлі університету пошкоджено 65 вікон

Під час чергової дронової атаки в ніч проти 21 жовтня вибуховою хвилею зазнав пошкоджень корпус архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу навчального закладу.

Вибиті вікна у приміщенні університету
Вибиті вікна у приміщенні університету
фото: КНУБА

За попередньою інформацією, у будівлі пошкоджено 65 вікон. Факт руйнувань вже зафіксували працівники Національної поліції України.

У будівлі університету пошкоджено 65 вікон
У будівлі університету пошкоджено 65 вікон
фото: КНУБА
Працівники університету прибирають уламки скла після атаки
Працівники університету прибирають уламки скла після атаки
фото: КНУБА
Атака на Київ: пошкоджено корпус університету будівництва i архітектури (фото) фото 1
фото: КНУБА

Повідомляється, що наразі освітній процес у КНУБА відбувається в режимі посиленого дистанційного навчання, який триватиме до 30 жовтня. Заняття проходять за розкладом із використанням платформ Office 365 та Moodle.

У навчальному закладі нагадують, що освітній та робочий процеси в університеті організовані з суворим дотриманням безпекових правил і порядку дій під час сигналу «Повітряна тривога».

Нагадаємо, 20 жовтня російські війська знову завдали удару по Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України. У Голосіївському районі столиці також зафіксовано влучання уламків ворожого безпілотника в будівлю медичного закладу. 

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Теги: Київ обстріл

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