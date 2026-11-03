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Ядерна загроза для всієї Європи: Росія атакувала підстанцію, критично важливу для роботи Хмельницької АЕС

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Ядерна загроза для всієї Європи: Росія атакувала підстанцію, критично важливу для роботи Хмельницької АЕС
Атака РФ на підстанцію АЕС могла призвести до катастрофи
фото: ХАЕС

Під час масованого обстрілу російські війська спрямували три безпілотники на енергооб’єкт, від якого залежить стабільна робота атомної електростанції

Російські терористичні війська під час масованої атаки на Україну спрямували три ударні безпілотники на підстанцію, критично важливу для стабільної роботи Хмельницької атомної електростанції. Такі дії створюють загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи. Про це заявив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль, повідомляє «Главком».

За його словами, загалом під час сьогоднішнього обстрілу Росія застосувала 289 безпілотників, 17 балістичних і 59 крилатих ракет. Основними цілями стали об’єкти енергетичної інфраструктури – електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.

Шмигаль назвав атаку на підстанцію серйозним кроком ескалації та повідомив, що Україна поінформувала про неї Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про наслідки російського обстрілу посадовець також розповів під час зустрічі з послами країн «Групи семи», Європейського Союзу та NB8 – об’єднання восьми північноєвропейських країн.

«Очікуємо належної реакції міжнародних партнерів на подальшу ескалацію російських атак на інфраструктуру, що забезпечує стабільну роботу українських АЕС», – наголосив міністр.

Варто нагадати, що Росія від ночі здійснює одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок обстрілів ситуація в енергосистемі додатково ускладнилася, у Києві та низці областей вимушено застосовують аварійні відключення електроенергії.

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Теги: війна обстріл АЕС Денис Шмигаль

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