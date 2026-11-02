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Зеленський заявив про новий сигнал Кремля після удару по укриттю з людьми в Комишувасі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський заявив про новий сигнал Кремля після удару по укриттю з людьми в Комишувасі
Російські війська скинули дев’ять бомб на укриття
фото: Офіс генпрокурора

Унаслідок російської атаки на місце видачі гуманітарної допомоги загинули 18 людей, ще п’ятеро дістали поранення

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по селищу Комишуваха Запорізької області, де авіабомби влучили в школу, яку використовували для роздачі гуманітарної допомоги. За його словами, після першого удару російські війська повторно атакували укриття, де перебували люди. Наразі відомо про 18 загиблих і п’ятьох поранених. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні, пише «Главком».

За словами Зеленського, від ранку по селищу завдали кількох ударів авіабомбами. Після першої атаки російські війська скинули ще дев’ять бомб на укриття, де перебували місцеві жителі.

«Росіяни не могли не знати, що щотижня місцеві, які залишились у Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу саме там», – наголосив президент.

Він повідомив, що на місці триває рятувальна операція та пошук людей. До робіт залучені військові, рятувальники й сили спеціальних служб.

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Зеленський назвав атаку свідченням того, що Росія не прагне деескалації та не демонструє готовності до реального наближення миру. Він нагадав про гуманітарну операцію в Олешках, після якої, за його словами, з’явився шанс на подальші кроки до припинення війни.

«Такими вбивствами Росія дає абсолютно протилежний сигнал – Росія розраховує на подальші вбивства», – заявив глава держави.

Президент закликав міжнародну спільноту дати сильну й жорстку відповідь на російський удар, а також продовжувати підтримувати Україну.

«Потрібна відповідь на це, відповідь від світу. Сильна та жорстка. Відповідь Росії. І підтримка для України. Треба захищати життя», – підсумував Зеленський.

Варто нагадати, що російська терористична армія атакувала муніципальний автобус у Запоріжжі. Внаслідок атаки окупантів поранено декількох мешканців міста.

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Теги: Запоріжжя росія війна обстріл Володимир Зеленський

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