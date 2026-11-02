Зеленський заявив про новий сигнал Кремля після удару по укриттю з людьми в Комишувасі

Унаслідок російської атаки на місце видачі гуманітарної допомоги загинули 18 людей, ще п’ятеро дістали поранення

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по селищу Комишуваха Запорізької області, де авіабомби влучили в школу, яку використовували для роздачі гуманітарної допомоги. За його словами, після першого удару російські війська повторно атакували укриття, де перебували люди. Наразі відомо про 18 загиблих і п’ятьох поранених. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні, пише «Главком».

За словами Зеленського, від ранку по селищу завдали кількох ударів авіабомбами. Після першої атаки російські війська скинули ще дев’ять бомб на укриття, де перебували місцеві жителі.

«Росіяни не могли не знати, що щотижня місцеві, які залишились у Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу саме там», – наголосив президент.

Він повідомив, що на місці триває рятувальна операція та пошук людей. До робіт залучені військові, рятувальники й сили спеціальних служб.

Зеленський: Надзвичайно страшний російський удар по селищу Комишуваха в Запорізькій області. Від ранку було вже кілька ударів авіабомб по селищу – по школі, яка використовувалась для гуманітарних потреб: там роздавали людям гуманітарну допомогу. Після першого удару авіабомб був повторний удар ще дев’яти бомб, і саме по укриттю, де перебували люди. Станом на зараз відомо, на жаль, про вісімнадцятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. П’ять людей поранено. На місці триває рятувальна операція, продовжується пошук людей. Дуже непросто. Військові сили, рятувальники, сили спеціальних служб залучені. Росіяни не могли не знати, що щотижня місцеві, які залишились в Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу саме там. І це черговий доказ, що Росія не хоче жодної деескалації, жодної реальної справедливості. Після гуманітарної операції в Олешках був момент, коли наступні кроки могли б показати, що наближення миру можливе. Такими вбивствами Росія дає абсолютно протилежний сигнал – Росія розраховує на подальші вбивства. Потрібна відповідь на це, відповідь від світу. Сильна та жорстка. Відповідь Росії. І підтримка для України. Треба захищати життя. Дякую всім, хто допомагає! — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 2, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Зеленський назвав атаку свідченням того, що Росія не прагне деескалації та не демонструє готовності до реального наближення миру. Він нагадав про гуманітарну операцію в Олешках, після якої, за його словами, з’явився шанс на подальші кроки до припинення війни.

«Такими вбивствами Росія дає абсолютно протилежний сигнал – Росія розраховує на подальші вбивства», – заявив глава держави.

Президент закликав міжнародну спільноту дати сильну й жорстку відповідь на російський удар, а також продовжувати підтримувати Україну.

«Потрібна відповідь на це, відповідь від світу. Сильна та жорстка. Відповідь Росії. І підтримка для України. Треба захищати життя», – підсумував Зеленський.

Варто нагадати, що російська терористична армія атакувала муніципальний автобус у Запоріжжі. Внаслідок атаки окупантів поранено декількох мешканців міста.