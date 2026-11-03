Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: медики відреагували на використання псевдошвидкої

Інформацію про нібито «незаконне позбавлення волі» поранених бійців у будівлі під Києвом запустила Валентина Молода, яка представилася лікаркою та власницею приватної компанії «Мед-престиж»

«Форма медика – не костюм для вистави»: екстрена служба відреагувала на скандал під Києвом

Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф висловив обурення через використання форми медиків та автомобіля швидкої допомоги під час інциденту в Петропавлівській Борщагівці. Про це повідомляє «Главком».

У Центрі наголосили, що були змушені відреагувати на подію, адже Петропавлівська Борщагівка – це територія, де безпосередньо працюють бригади їхньої служби.

Офіційну заяву оприлюднили після того, як з'ясувалися деталі про осіб, які викликали правоохоронців до будівлі з військовослужбовцями. У Центрі наголосили, що форма медика – це не костюм для вистави, адже за нею стоять відповідальність, професіоналізм і людські життя. У службі підкреслили, що люди, які видають себе за працівників екстреної меддопомоги, не маючи до неї стосунку, підривають довіру до всіх медиків.

Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф висловив обурення через використання форми медиків та автомобіля швидкої допомоги під час інциденту в Петропавлівській Борщагівці фото: Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

«Главком» писав, що за даними розслідування «Слідства.Інфо», інформацію про нібито незаконне утримання поранених у будинку поширила 49-річна Валентина Молода, яка представилася лікаркою та власницею приватної компанії «Мед-престиж». Журналісти з'ясували, що згадана компанія належить громадянину Ізраїлю Михайлу Фурману і припинила медичну діяльність ще у 2023 році.

Спецавтомобіль швидкої допомоги, який прибув на місце події, був проданий власником у 2024 році. При цьому покупці мали зобов'язання зняти всі логотипи фірми та не мали права використовувати її торговельну марку. Крім того, сама заявниця Валентина Молода є фахівчинею з естетичної медицини та керівницею клініки пластичної хірургії, а не екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.