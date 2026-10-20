Окупанти вдарили по житлових будинках у Харкові: шестеро постраждалих

У Новобаварському районі пошкоджено приватні оселі та цивільне підприємство, на місці працюють екстрені служби

Російські терористичні війська завдали удару по Новобаварському району Харкова. Унаслідок атаки постраждали шестеро людей, пошкоджено приватні будинки та цивільне підприємство. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише «Главком».

За його словами, на місці влучання працюють бригади медиків та екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки. Попередньо, внаслідок російського удару пошкоджено приватні будинки та цивільне підприємство.

Інформація щодо стану поранених та масштабів руйнувань уточнюється. Екстрені служби продовжують працювати на місці влучання.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар безпілотником по Харківщині, внаслідок якого загинули шестеро людей, серед них діти. Глава держави закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України, надати засоби протиповітряної оборони та не знімати санкції з Росії, поки вона продовжує війну.