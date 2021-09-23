Масові відключення електроенергії на Київщині: де 23 вересня не буде світла
Бригади обленерго проводять планові ремонтні та технічні роботи на електромережі
У четвер, 23 вересня, у частині населених пунктах Київської області відбудуться планові відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайті «ДТЕК Київські регіональні електромережі».
Відключення світла заплановані у:
- Баришівському районному підрозділі,
- Білоцерківському,
- Богуславському,
- Бориспільському,
- Бородянському,
- Броварському,
- Васильківському,
- Вишгородському,
- Володарському,
- Згурівському,
- Іванківському,
- Кагарлицькому,
- Києво-Святошинському,
- Макарівському,
- Миронівському,
- Обухівському,
- Переяслав-Хмельницькому,
- Рокитнянському,
- Сквирському,
- Ставищенському,
- Таращанському,
- Тетіївському,
- Фастівському,
- Яготинському,
- Ірпінському.
Адреси, терміни і причини відключення електроенергії
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Графік не стосується позапланових (аварійних) відключень електроенергії.
Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.