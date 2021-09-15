До 2030 року США відмовляться від використання вугілля

В США вже закрилося двісті вугільних шахт – майже сорок відсотків

Декарбонізація американської енергетики – одна з ключових цілей Джо Байдена

Зусилля влади США щодо підвищення частки зеленої енергії в загальній генерації електрики для потреб населення призведуть до того, що вже до 2030 року енергетичні компанії вимушено відмовляться від вугілля, і воно буде повністю виключене з американської енергосистеми, – повідомляє Bloomberg.

Запропонована Демократичною партією програма «Чиста електроенергія» передбачає субсидії на загальну суму $150 млрд підприємствам, які збільшать поставки екологічно чистої енергії для населення як мінімум на 4%. В іншому випадку компанія буде змушена платити штраф.

Торгова група America's Power, що представляє інтереси вугільних компаній, повідомляє, що підприємства, що надають комунальні послуги, вже відмовляються від викопного палива. Однак America's Power попереджає, що для такого різкого переходу буде потрібна велика кількість відновлюваної енергії, а її нестача може дестабілізувати енергосистему США.

Щоб задовольнити зростаючу потребу в «зеленій енергії та завершити до наміченого терміну енергоперехід, США зосередилися на будівництві електростанцій, які використовують відновлювані джерела енергії. Уже в 2020 році частка екологічно чистої енергії досягла 80%. При цьому на вітряні станції доводилося 42%, решта – на сонячні.