Масовий підпал автівок у Києві: поліція відкрила провадження (фото)

Внаслідок пожежі п’ять автомобілів згоріло, ще два транспортних засоби пошкоджено

За фактом загорання автомобілів на вулиці Ломоносова в Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, 20 жовтня вранці до столичної поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобілів на вулиці Михайла Ломоносова. На виклик негайно виїхали працівники ДСНС, поліцейські та профільні служби.

За попередньою інформацією, займання почалося з автомобіля Porsche, після чого перекинулось на припарковані поруч автомобілі. Внаслідок пожежі згоріло п’ять авто, ще дві автівки мають пошкодження. Рятувальники ліквідували пожежу, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Причини та обставини події встановлюються у рамках проведення досудового розслідування та комплексу експертиз.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 20 жовтня, сталася пожежа на парковці біля будинку на вул. Ломоносова, 60/5.

15 жовтня сталась автомобільна пожежа на вул. Вишгородській в Оболонському районі столиці. У дворі 14-поверхового житлового будинку згорів припаркований автомобіль УАЗ.

У ніч на 18 жовтня сталася пожежа в автомобілі у дворі будинку на вул. Олійника, 15 у Дарницькому районі столиці. Це вже п’ятий автомобіль, що згорів останнім часом біля будинку на вул. Олійника, 15.