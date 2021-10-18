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    Біля будинку на Позняках згорів автомобіль (відео)

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    До ліквідації автомобільної пожежі були залучені 15 рятувальників - Біля будинку на Позняках згорів автомобіль (відео)
    До ліквідації автомобільної пожежі були залучені 15 рятувальників
    Фото: ДСНС

    Біля будинку на вул. Олійника, 15 останнім часом вже сталося п'ять автомобільних пожеж

    У ніч на 18 жовтня сталася пожежа в автомобілі у дворі будинку на вул. Олійника, 15 у Дарницькому районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 01:28, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, пожежа виникла в автомобілі Renault Megane, припаркованому у дворі 16-поверхового житлового будинку.

    О 01:40 загоряння було локалізовано та о 01:45 – ліквідовано.

    Внаслідок пожежі згорів моторний відсік, пошкоджено салон автомобіля, лобове скло, лакофарбове покриття.

    На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину займання встановлюватиме слідство.

    Водночас «Київ оперативний» повідомляє, що це вже п’ятий автомобіль, що згорів останнім часом біля будинку на вул. Олійника, 15.

    Нагадаємо, 15 жовтня сталась автомобільна пожежа на вул. Вишгородській в Оболонському районі столиці. У дворі 14-поверхового житлового будинку згорів припаркований автомобіль УАЗ.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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    Біля будинку на Позняках згорів автомобіль (відео)