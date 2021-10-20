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    На Русанівці вигоріла квартира, є загроза обвалу конструкцій (фото)

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    Загорання сталося в квартирі на сьомому поверсі - На Русанівці вигоріла квартира, є загроза обвалу конструкцій (фото)
    Загорання сталося в квартирі на сьомому поверсі
    Фото: ДСНС

    Від впливу високих температур сталося просідання залізобетонної плити перекриття між поверхами

    19 жовтня ввечері сталась пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Ентузіастів, 15 у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що займання сталося в одній із квартир на сьомому поверсі.

    Вогнем було охоплено площу 60 кв. м.

    Внаслідок пожежі квартира вигоріла повністю. Від впливу високих температур в одній із кімнат сталося просідання залізобетонної плити перекриття між квартирою на сьомому та квартирою на восьмому поверсі.

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    На Русанівці вигоріла квартира, є загроза обвалу конструкцій (фото)
    На Русанівці вигоріла квартира, є загроза обвалу конструкцій (фото)
    На Русанівці вигоріла квартира, є загроза обвалу конструкцій (фото)

    Рятувальники Комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» укріпили стелі після пожежі будинку. Вони встановили підпірні стійки під плиту перекриття між квартирами, повідомляє пресслужба КМДА.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 19 жовтня сталася пожежа в житловому будинку на вул. Харченка, 21 у Дарницькому районі столиці. Під час пожежі загинув чоловік, який намагався врятувати своїх дітей.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники КМДА будинок квартира
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    На Русанівці вигоріла квартира, є загроза обвалу конструкцій (фото)