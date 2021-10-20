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    Вночі на столичних Теремках згоріли п’ять автомобілів (відео)

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    Від вогню на парковці постраждали щонайменше п'ять автівок - Вночі на столичних Теремках згоріли п’ять автомобілів (відео)
    Від вогню на парковці постраждали щонайменше п'ять автівок
    Фото: dtp.kiev.ua

    Причини пожежі наразі з'ясовуються

    У ніч на середу, 20 жовтня, сталася пожежа на парковці біля будинку на вул. Ломоносова, 60/5 в Голосіївському районі Києва. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Горіли автомобілі.

    Від вогню постраждали близько п’яти автівок.

    Причини пожежі з'ясовуються.

    Нагадаємо, 15 жовтня сталась автомобільна пожежа на вул. Вишгородській в Оболонському районі столиці. У дворі 14-поверхового житлового будинку згорів припаркований автомобіль УАЗ.

    У ніч на 18 жовтня сталася пожежа в автомобілі у дворі будинку на вул. Олійника, 15 у Дарницькому районі столиці. Це вже п’ятий автомобіль, що згорів останнім часом біля будинку на вул. Олійника, 15.

    Теги: пожежа Київ автомобіль
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    Вночі на столичних Теремках згоріли п’ять автомобілів (відео)