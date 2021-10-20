Вночі на столичних Теремках згоріли п’ять автомобілів (відео)

Причини пожежі наразі з'ясовуються

У ніч на середу, 20 жовтня, сталася пожежа на парковці біля будинку на вул. Ломоносова, 60/5 в Голосіївському районі Києва. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Горіли автомобілі.

Від вогню постраждали близько п’яти автівок.

Причини пожежі з'ясовуються.

Нагадаємо, 15 жовтня сталась автомобільна пожежа на вул. Вишгородській в Оболонському районі столиці. У дворі 14-поверхового житлового будинку згорів припаркований автомобіль УАЗ.

У ніч на 18 жовтня сталася пожежа в автомобілі у дворі будинку на вул. Олійника, 15 у Дарницькому районі столиці. Це вже п’ятий автомобіль, що згорів останнім часом біля будинку на вул. Олійника, 15.