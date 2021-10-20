У пожежі в Києві загинув відомий вчений та його дружина

Професору Юрію Мільману був 91 рік

Причиною пожежі у квартирі стало коротке замикання обігрівача

19 жовтня під час пожежі в будинку на вул. Семашка, 21 у Святошинському районі столиці загинув відомий вчений Юрій Мільман та його дружина.

Як повідомлялося, пожежа виникла у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Причиною займання стало коротке замикання обігрівача, яким подружжя намагалося зігріти квартиру.

Юрій Мільман – професор, доктор фізико-математичних наук. Народився 19 серпня 1930 року в Харкові. Він навчався в столичному Політехнічному інституті. У 1961–1973 роках працював в Інституті металофізики АН УРСР, з 1973 року – в Інституті проблем матеріалознавства НАН України, де з 1977 року обіймав посаду завідувача відділом.

Він написав праці в галузі фізики міцності тугоплавких металів і сполук, алмазу, високоміцних алюмінієвих сплавів, квазікристалів і аморфних сплавів.

У 1987 році став лауреатом премії імені Євгена Патона за цикл робіт з дослідження закономірностей формування структури і механічних властивостей тугоплавких металів і сплавів на їх основі та отримав державну премію УРСР в області науки і техніки.

У у 2012 році Мільман отримав звання «Заслужений діяч науки і техніки України».